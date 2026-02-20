Το πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2021- 2027” σώζει τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λιβαδερού Κοζάνης

Στην ένταξη ενός σημαντικού έργου για την ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Π.Ε. Κοζάνης προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιβαδερού, μια ξυλόστεγη βασιλική του 1858 που αποτελεί αναγνωρισμένο ιστορικό μνημείο, χρήζει ειδικής προστασίας και γι αυτό ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για την αποκατάστασή του.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.137.100 € , συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 του ΕΣΠΑ και δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις, στον απειλούμενο από τον πανδαμάτορα χρόνο, περιλαμβάνουν:

-Εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης του κτιρίου του ναού.

-Συντήρηση τοιχογραφιών, ξύλινων και ξυλόγλυπτων στοιχείων, καθώς και φορητών εικόνων.

-Συντήρηση της ξύλινης οροφής και του μεσοτοίχου, καθώς και μαρμάρινων και λίθινων στοιχείων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το τέλος του 2029 , το μνημείο θα ανακτήσει την αρχική του μορφή και θα προστατευθεί από τη φθορά του χρόνου, αποδιδόμενο αναβαθμισμένο στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Αμανατίδης, δήλωσε «η προστασία και η ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί για εμάς σταθερή δέσμευση και κορυφαία προτεραιότητα. Με την υπογραφή τής ένταξης της αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού στο Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία” 2021-2027 του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για τη διάσωση και ανάδειξη ενός σπουδαίου μνημείου που κοσμεί την περιοχή των Σερβίων από το 1858.

Μέσω της αξιοποίησης των πόρων τού ΕΣΠΑ και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεμβαίνουμε ουσιαστικά για να διορθώσουμε τις φθορές του χρόνου και να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία και στις επόμενες γενιές έναν χώρο λατρείας και ιστορικής

μνήμης, αντάξιο της παράδοσής μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, ώστε κάθε ιστορικό τοπόσημο της Δυτικής Μακεδονίας να βρει τη θέση που του αξίζει στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της πατρίδας μας».