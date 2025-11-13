MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ CATS και σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Το πολυβραβευμένο και παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber CATS, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Βορείου Ελλάδος να ζήσει μια εξωπραγματική καλλιτεχνική εμπειρία.

Με «διαχρονική μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και εξαιρετικό καστ» (DailyMirror), με εντυπωσιακή χορογραφία και φυσικά την πασίγνωστη ερμηνεία του “Memory”, το CATSυπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας.

Τετ | Πεμ | Παρ 12 έως 14 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1) Σαβ | Κυρ 15 έως 16 Νοεμβρίου 15:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1) Σαβ | Κυρ 15 έως 16 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
150€, 120€, 100€, 80€, 60€, 40€ (περιορισμένη ορατότητα)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3442

Διοργάνωση: BG SAUND STEYDZH OOD ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

