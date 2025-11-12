MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ CATS έρχεται από σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Το πολυβραβευμένο και παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber CATS, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Βορείου Ελλάδος να ζήσει μια εξωπραγματική καλλιτεχνική εμπειρία.

Με «διαχρονική μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και εξαιρετικό καστ» (DailyMirror), με εντυπωσιακή χορογραφία και φυσικά την πασίγνωστη ερμηνεία του “Memory”, το CATSυπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας.

Τετ | Πεμ | Παρ 12 έως 14 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1) Σαβ | Κυρ 15 έως 16 Νοεμβρίου 15:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1) Σαβ | Κυρ 15 έως 16 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
150€, 120€, 100€, 80€, 60€, 40€ (περιορισμένη ορατότητα)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3442

Διοργάνωση: BG SAUND STEYDZH OOD ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη μετά την έναρξη της δίκης για το revenge porn: Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

BBC: “Είμαι πολύ υπερήφανος για τους δημοσιογράφους μας” δηλώνει ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του δικτύου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά σήμερα τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή με μια μεγάλη συναυλία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Λαμπερή εμφάνιση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τα πλάνα και οι παρουσίες στην εκδήλωση, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θάνατος φοιτήτριας στην Αλεξανδρούπολη: Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για… κόντρες στην Εθνική οδό