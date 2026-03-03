MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Το πάρτυ της ζωής μου” με την Ελένη Ράντου έρχεται στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Η παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου» με την Ελένη Ράντου μετά από 400 συνεχόμενα sold out και 150.000 θεατές επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από τις 16 Απριλίου στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Το πάρτυ της ζωής μου πρόκειται για ένα θεατρικό φαινόμενο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα!  Ένας μονόλογος που κάνει το θεατή να βλέπει τον εαυτό του επί σκηνής …. η δική μας ελληνική ιστορία ιδωμένη αλλιώς.

Ένας υποκριτικός άθλος της Ελένης Ράντου που εκτοξεύει κάθε βράδυ την ηρωίδα της στην τραγικότητα και την ίδια στιγμή στην κωμικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα rollet coaster συναισθημάτων που κάνει το κοινό να αναρωτιέται πως αντέχει κάθε βράδυ.

Eπι σκηνής η αέρινη Μιρέλλα Πάχου τραγουδά, παίζει ακορντεόν και όχι μόνο. Στο βιολί ο Αλέξανδρου βΙακώβου.

Ένα πάρτυ ζωής δε θέλει να τελειώσει… γιατί εσείς δε θέλετε να τελειώσει.

Η προπώληση ξεκίνησε για όλους εσάς που δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε το πολυπόθητο εισιτήριο, αλλά και για όλους εκείνους που θέλουν να το ξαναζήσουν.

Συντελεστές:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ελένη Ράντου

Εμπνευσμένο απο το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Ανέστης Αζάς

ΣΚΗΝΙΚΑ: Μάγιου Τρικεριώτη

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Κική Γραμματικοπούλου

ΚΙΝΗΣΗ: Αντιγόνη Γύρα

Πρωτότυπη μουσική : String Demons

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Χριστίνα Θανάσουλα

Παραστάσεις :

Πέμπτη : 8.30 μμ

Παρασκευή  & Σάββατο : 9.00 μμ

Κυριακή : 7.30 μμ

Προπώληση : ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ (2310 262 051) & MORE.COM

Θεσσαλονίκη

