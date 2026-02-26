MENOY

Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον Κώστα Βουτσά που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή

THESTIVAL TEAM

Σαν σήμερα, πριν από έξι χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βουτσάς σε ηλικία 88 ετών και η Φίνος Φιλμ τον τίμησε με μία ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής δημοσιεύτηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από μία από τις πιο γνωστές ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λόγος για το φιλμ «Ο Γόης».

Περιτριγυρισμένος από τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τον Χρόνη Εξαρχάκο και άλλους συντελεστές της ταινίας, ο Κώστας Βουτσάς λέει ατάκες που έγραψαν ιστορία. «”Ο Εντιμότατος κύριος Βουτσάς” δια χειρός Φίνος Φιλμ», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τη δημοσίευση της Φίνος Φιλμ.

