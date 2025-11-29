Τις πόρτες της στους λάτρεις της ανάγνωσης άνοιξε η γυάλινη βιβλιοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης – Δείτε εικόνες

Τις πόρτες της στο κοινό για τους λάτρεις της γνώσης και της εκμάθησης άνοιξε σήμερα νωρίς το μεσημέρι η πρώτη γυάλινη δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία βρίσκεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποίησαν ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης.

Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη βρίσκεται στον Κήπο των Γλυπτών και αποτελείται από έναν σύγχρονο χώρο, εντός του οποίου βρίσκονται εκατοντάδες βιβλία όπως μυθιστορήματα, βιογραφίες, ιστορικά, γνώσεων, παιδικά κ.α.

Το ωράριο λειτουργίας της για το κοινό θα είναι από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα, ενώ στους θερινούς μήνες μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Αγγελούδης τόνισε πως η συγκεκριμένη γυάλινη βιβλιοθήκη θα έχει την πρωτοτυπία να είναι ανταλλακτική, δηλαδή ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να φέρνει ένα δικό του βιβλίο (σε καλή κατάσταση) και να παίρνει ένα άλλο.

«Παραδίδουμε σήμερα στους πολίτες τη γυάλινη βιβλιοθήκη, θέλοντας έτσι να ενισχύσουμε τις πολύ καλές βιβλιοθήκες που έχει ο δήμος μας και συγχρόνως να ενισχύσουμε το φιλοαναγνωστικό κοινό το οποίο έχει την ανάγκη να βρίσκει χώρους Πολιτισμού οι οποίοι θα είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για την ανάγνωση ενός βιβλίου. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη λειτουργεί στο πιο ειδυλλιακό μέρος της πόλης μας και έχει την πρωτοτυπία να είναι η πρώτη σε μόνιμη βάση ανταλλακτική βιβλιοθήκη του δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ο πολίτης θα μπορεί να φέρνει ένα βιβλίο και να επιλέγει από την συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ένα άλλο. Θέλω να δώσω θερμές ευχαριστίες στον αντιδήμαρχο Πολιτισμού τον κ. Γάκη, στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και από δω και πέρα ο λόγος ανήκει στους δημότες», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης.

«Οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν ότι από τότε που αναπλάστηκε η Νέα Παραλία υπάρχουν 7 περίπτερα. Τα 5 εξ αυτών έχουν δοθεί για χρήση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επομένως έμειναν 2 για αμιγώς πολιτιστικές χρήσεις. Πάνω από 10 χρόνια ήταν εντελώς αναξιοποίητα. Ετσι λοιπόν εδώ στο πάρκο των Γλυπτών φτιάχνουμε τη πρώτη γυάλινη βιβλιοθήκη. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη θα λειτουργεί και ως δανειστική και ως ανταλλακτική. Το πιο γοητευτικό από αυτήν τη πρωτοβουλία του δημάρχου είναι ότι στον αύλειο χώρο τους αερινούς και θερινούς μήνες θα υπάρχουν ξαπλώστρες όπου θα μπορούν οι πολίτες να κάθονται και να διαβάζουν τα βιβλία τους. Επίσης θα μπορούν να παίρνουν από κάποιο άλλο κατάστημα τον χυμό τους και να κάθονται εδώ. Φυσικά σε αυτόν τον χώρο θα γίνουν πολλές μουσικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μετατρέψουμε όλον τον άξονα της νέας Παραλίας σε χώρο δυναμικό του πολιτισμού», ανέφερε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Βασίλης Γάκης.

Τέλος, ο κ. Γάκης τόνισε πως «ευελπιστούμε μετά τις γιορτές του Πάσχα θα έχουμε ακόμα μια έκπληξη στους πολίτες να εγκαινιάσουμε τη γυάλινη Gallery στο ύψος περίπου του Makedonia Palace».