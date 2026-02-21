Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη.

Το ετήσιο μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί, συγκεκριμένα, στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών μετά από ανακοπή και η είδηση για τον θάνατό του κυκλοφόρησε στις 26 Φεβρουαρίου 2025. Ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως είναι γνωστό, βρέθηκε νεκρός σε κατάλυμα στις Κάτω Γούβες, στην Κρήτη, όπου είχε μετακομίσει για να αναρρώσει, έπειτα από το εξιτήριο που είχε πάρει από το νοσοκομείο στα τέλη Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς, καθώς είχε υποβληθεί σε επέμβαση αρθροπλαστικής στο γόνατο. Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος στο οποίο διέμενε τον αναζητούσε και ύστερα από προσπάθειες εντοπισμού του, διαπιστώθηκε πως ο Μανώλης Λιδάκης είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο διαμέρισμα.