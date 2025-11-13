MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για το musical CATS στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το κοινό της Θεσσαλονίκης την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του θρυλικού musical του Andrew Lloyd Webber, CATS.

Η αίθουσα του Μεγάρου πλημμύρισε από μουσική, φως και χορό, καθώς οι διάσημες… γάτες της παράστασης παρέσυραν το κοινό στον μαγικό τους κόσμο.

Οι θεατές καταχειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές, την εντυπωσιακή χορογραφία, τα σκηνικά και τα κουστούμια, σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που φέρνει στη Θεσσαλονίκη τη λάμψη του Broadway.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3442

Δείτε φωτογραφίες της Αναστασίας Ζησοπούλου:

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

