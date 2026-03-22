Θεσσαλονίκη: Ξενάγηση κοινού στην έκθεση “Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε” σήμερα στο Τελλόγλειο

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ διοργανώνει ξενάγηση κοινού στην έκθεση «Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε».

Η έκθεση παρουσιάζει δύο ιστορικές εικαστικές συλλογές – της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνης και της Μικρής Πινακοθήκης Διαγωνίου (συλλογή Ντίνου Χριστιανόπουλου) – φωτίζοντας το εικαστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης του 20ού αιώνα μέσα από περισσότερα από 600 έργα και τεκμήρια.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πώς η δράση αυτών των συλλογών διαμόρφωσε την πολιτιστική ζωή της πόλης και δημιούργησε έναν πυρήνα πολιτισμού στην πανεπιστημιούπολη.

Ξεναγήσεις κοινού στην έκθεση «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» διοργανώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και για τον Μάρτιο του 2026

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση κοινού στην έκθεση «Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε».

Η έκθεση στο Τελλόγλειο φέρνει στο φως δύο ιστορικές εικαστικές συλλογές, της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας Τέχνης και της Μικρής Πινακοθήκης Διαγωνίου (συλλογή Ντίνου Χριστιανόπουλου), επανασυνθέτοντας το εικαστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης του 20ού αιώνα, με περισσότερα από 600 έργα και τεκμήρια.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ και τα 25 χρόνια του Τελλογλείου, η έκθεση Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε, αποτελεί ένα βλέμμα προς το πρόσφατο παρελθόν της Θεσσαλονίκης με κύριο άξονα την παρουσίαση δύο εικαστικών συλλογών που διαμορφώνουν στο παρόν έναν πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης, μέσα

Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, ειδικά από το 1950 έως τη δεκαετία του 1990, η Τέχνη και η Διαγώνιος η κάθε μια στην κλίμακά της, δεν ήταν δύο αντίθετες ή συγκρουόμενες προτάσεις αλλά η δράση τους διαφαίνεται όλο και περισσότερο ως καινοτόμα, γόνιμη και παραγωγική.

Πρόκειται στην ουσία για ένα πλούσιο απόθεμα και παράδειγμα, όπου η προσφορά στην παιδεία και στην πόλη ήταν κοινή τους θεμελιακή αρχή και αποστολή.

Το κοινό μπορεί να περιηγηθεί και στην έκθεση «Μανουσάκης, Πιτέρη, Τσατσάγιας: Τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε».

Συμμετοχή: Γιώργος Ταξίδης και Γιάννης Αδαμαντίδης.

Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας «Διαγώνιος», αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη.

Οι Μανουσάκης, Πιτέρη και Τσατσάγιας προσφέρουν ένα διάλογο ανάμεσα στο τότε και το σήμερα, φέρνοντας στο φως το βάθος, την τόλμη και τη μοναδική προσωπικότητα του Βορειοελλαδίτικου και ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου.

Εισιτήριο: 8 ευρώ (ολόκληρο), 4 ευρώ (μειωμένο για παιδιά 6-17 ετών)

Στις οργανωμένες ξεναγήσεις δεν ισχύει η πλήρης ατέλεια (εξαιρούνται δημοσιογράφοι, ΑΜΕΑ και παιδιά κάτω των 6 ετών)

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 2310247111 ή 2310991620