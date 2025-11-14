Θεσσαλονίκη: Ξεχωριστό δρώμενο “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου από το ΚΘΒΕ σε συνεργασία με το “Olympic Day Run”

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, συμμετέχει φέτος, με την υποστήριξη του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων του 8ου ‘’Olympic Day Run’’ Greece – του μοναδικού Ολυμπιακού Αγώνα Δρόμου στην χώρα – και του 1ου Thessaloniki City Marathon, του 1ου Μαραθωνίου Πόλης στην Ελλάδα.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο γλυπτό “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου, το ΚΘΒΕ παρουσιάζει ένα ξεχωριστό δρώμενο /performance που γεφυρώνει την θεατρική τέχνη με το πνεύμα του ‘’αγώνα’’ και της υπέρβασης, ως συμβολική υπενθύμιση ότι η τέχνη, όπως και ο αθλητισμός, ενώνει και εμπνέει. Η “Μούσα” δίνει πνοή στα αγάλματα που “ζωντανεύουν”, μεταλαμπαδεύοντας, μέσα από την κίνηση και τον λόγο, δύναμη, πίστη και ελπίδα στον αφηγητή και στους θεατές. Η δράση του ΚΘΒΕ αποτελεί έναν ποιητικό ύμνο στο σώμα και στο πνεύμα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον “αγώνα” του ανθρώπου για ζωή, προσπάθεια, στο όνειρο και στην πράξη.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το “Olympic Day Run” Greece καλούν μικρούς και μεγάλους, δρομείς και θεατές, να βιώσουν μαζί μας την ένωση της Τέχνης και του Αθλητισμού, στο πνεύμα της συλλογικότητας, της προσπάθειας και της έμπνευσης.

Σύλληψη– Σκηνοθεσία: Χρήστος Παπαδημητρίου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Χρύσα Λαζαριώτου

Εικαστική επιμέλεια: Μαρία Καβαλιώτη

Επιμέλεια κίνησης: Κώστας Γεράρδος

Οργάνωση παραγωγής: Φιλοθέη Ελευθεριάδου

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Χρήστος Παπαδημητρίου

Τίτος Μακρυγιάννης

Ερατώ Μαρία Μανδαλενάκη

Φωνή: Χρύσα Λαζαριώτου