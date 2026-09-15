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Θεσσαλονίκη: Το “Σινεμά στις Γειτονιές” συνεχίζει το ταξίδι του σήμερα με το “Little Miss Sunshine” στο 81ο Δημοτικό Σχολείο

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THESTIVAL TEAM

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Το «Σινεμά στις Γειτονιές – Thessaloniki Open Air Film Festival» συνεχίζει το ταξίδι του στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30, η μεγάλη οθόνη στήνεται στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, πλησίον της στάσης Μετρό 25ης Μαρτίου, με το πολυαγαπημένο «Little Miss Sunshine» των Jonathan Dayton και Valerie Faris, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μια οικογένεια που απέχει πολύ από το τέλειο, ένα παλιό κίτρινο Volkswagen και ένα ταξίδι με προορισμό την Καλιφόρνια. Όταν η μικρή Olive μαθαίνει ότι μπορεί να συμμετάσχει στον παιδικό διαγωνισμό ομορφιάς «Little Miss Sunshine», ολόκληρη η οικογένεια Hoover στριμώχνεται σε ένα βανάκι και ξεκινά ένα απρόβλεπτο road trip. Ανάμεσα σε αναποδιές, συγκρούσεις και αποτυχίες, το «Little Miss Sunshine» ξεδιπλώνει μια γλυκόπικρη και απολαυστική ιστορία για τα όνειρα, την οικογένεια, την αποδοχή και, τελικά, την αξία του να είμαστε μαζί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά.

Το «Σινεμά στις Γειτονιές» συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης / Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και το Πικ Νικ Urban Festival της Parenthesis, με την υποστήριξη της Χρυσής Ευκαιρίας.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη οθόνη ταξιδεύει σε 11 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μεταμορφώνοντας πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και δημόσιους χώρους σε υπαίθρια σινεμά.

Η προβολή

Little Miss Sunshine (2006)
Σκηνοθεσία: Jonathan Dayton, Valerie Faris
Παίζουν: Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin, Alan Arkin
Διάρκεια: 102’

Ημερομηνία: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026
Τοποθεσία: 81ο Δημοτικό Σχολείο (πλησίον στάσης Μετρό 25ης Μαρτίου)
Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος ελεύθερη

Μάθε περισσότερα για το Φεστιβάλ εδώ: toaff.gr

Βρες τη θέση σου στην πόλη.

Επόμενη στάση: Πλατεία Τερψιθέας, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Συνδιοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης – Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, Πικ Νικ Urban Festival – Parenthesis

Θεσσαλονίκη

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