Θεσσαλονίκη: Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος συνεχίζουν το θερινό τους ωράριο και τον χειμώνα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ανακοίνωσε τη συνέχιση του διευρυμένου (θερινού) ωραρίου λειτουργίας του, καθώς και του Λευκού Πύργου, και για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τα εκθέματα καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 08:00 έως τις 20:00.

Η απόφαση αυτή δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης να γνωρίσουν τον πλούτο της βυζαντινής κληρονομιάς σε ώρες που μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμες κατά τη χειμερινή περίοδο — ακόμη και μετά τη δουλειά ή αργά το απόγευμα, με άνεση και χωρίς πίεση χρόνου.

Ένα μουσείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαθέτοντας ειδικές θέσεις στάθμευσης, ράμπες, ανελκυστήρες, πλατφόρμες ανύψωσης, αναπηρικό αμαξίδιο και WC για ΑμεΑ.

Επιπλέον, για τα άτομα με προβλήματα όρασης προσφέρονται φυλλάδιο σε γραφή Μπράιγ (ελληνικά και αγγλικά), ηχητική-απτική ξενάγηση («Αγγίξτε και γνωρίστε το Βυζάντιο») και ανάγλυφες μακέτες των αιθουσών της έκθεσης με πληροφορίες σε γραφή Μπράιγ.

Ψηφιακές εμπειρίες και καινοτομία

Με το εισιτήριο εισόδου, ο επισκέπτης έχει δωρεάν πρόσβαση σε wifi και μια σειρά από ψηφιακές εμπειρίες που αναβαθμίζουν τη σχέση του με τον πολιτισμό:

Αυτόματοι ξεναγοί (audio guides) σε 11 γλώσσες

σε Ξενάγηση στην ελληνική νοηματική

Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε 11 γλώσσες

σε 11 γλώσσες Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR experiences) σε επιλεγμένα εκθέματα

σε επιλεγμένα εκθέματα Διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές για κινητά και tablets

Οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, να γνωρίσουν το μουσείο και εξ αποστάσεως μέσα από την πλήρως διαδραστική ιστοσελίδα του www.mbp.gr.

Ειδική έκθεση: «THESSALONIKI AI – Εικον[ιστ]ικές Πραγματικότητες»

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την περιοδική έκθεση «THESSALONIKI AI – Εικον[ιστ]ικές Πραγματικότητες», του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς, η οποία φιλοξενείται στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».

Η έκθεση εξερευνά τη συνάντηση της τέχνης με την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από φωτογραφικά και εικαστικά έργα που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της εικόνας και της πραγματικότητας.