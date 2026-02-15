Θεσσαλονίκη: Το μαγικό ταξίδι του “Οδυσσεβάχ” συνεχίζεται στο Θέατρο Κολοσσαίον

Το μαγικό ταξίδι φαντασίας, μουσικής και περιπέτειας συνεχίζεται! Ο θρυλικός «Οδυσσεβάχ» – το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου – ζωντανεύει στη σκηνή, για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο.

Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Οδυσσεβάχ πλασμένος από την μοναδική φαντασία και την αριστοτεχνική πένα της Ξένιας Καλογεροπούλου,ένα έργο σταθμός, όχι μόνο για παιδιά αλλά και για θεατές κάθε ηλικίας, που ακόμα συνεχίζουν το ταξίδι για την δική τους πατρίδα, όσο μακριά κι αν είναι αυτή, όσες δυσκολίες κι αν περάσουν. Ο Οδυσσεβάχ γεννιέται μέσα από το έπος της Οδύσσειας, τις περιπέτειες του Σεβάχ του θαλασσινού και από την αστείρευτη πηγή των παραμυθιών.

Ο Οδυσσεβάχ και οι σύντροφοί του συναντούν Δρακοκύκλωπες, Σειρήνες, Πειρατές,τη μάγισσα Κιρκίλα, την αγέλαστη πριγκίπισσα Λαριζάντ και πλήθος φανταστικών πλασμάτων. Κάθε συνάντηση είναι ένα μάθημα ζωής, μια δοκιμασία, μια ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δύναμη της ομαδικότητας, της φιλίας και της πίστης στον εαυτό τους. Της πίστης ότι μπορεί κανείς να κατακτήσει τους στόχους του, όσες δυσκολίες κι αν συναντήσει στο δρόμο του.

Οι περιπέτειες που έχουν κάθε φορά να αντιμετωπίσουν, εξάπτουν την φαντασία των παιδιών ακολουθώντας το μαγικό ταξίδι του Οδυσσεβάχκαι των συνοδοιπόρων του.

Ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και χαρά, που ταξιδεύει εδώ και δεκαετίες, μεταφρασμένο σε οκτώ γλώσσες και εξακολουθεί να μαγεύει θεατές κάθε ηλικίας, είναι ένα παραμύθι γεμάτο μουσική, περιπέτεια και φως.

Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, αγαπημένη και διαχρονική, συνοδεύει μελωδικά κάθε βήμα του ταξιδιού, κάνοντάς το αξέχαστο.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Ο Οδυσσεβάχ είναι ένας ήρωας που γεννιέται από τις μυθικές διαδρομές του Οδυσσέα και του Σεβάχ του θαλασσινού, μέσα σε μαγικές χίλιες και μια νύχτες και άλλες τόσες μέρες που οι περιπέτειες και οι δοκιμασίες μοιάζουν να μην έχουν τελειωμό.

Η Κιρκίλα μεταμορφώνει τον ίδιο και τους συντρόφους του σε ζώα χωρίς μιλιά, οι Σειρήνες που το ονειρικό τους τραγούδι είναι μια σκοτεινή παγίδα,

οι Δρακοκύκλωπες που η επινόηση του Οδυσσεβάχ και το αιώνιο νέκταρ του κρασιού θα τους γλιτώσει την τελευταία στιγμή,

η πρόκληση να ξεχάσει κανείς ποιος είναι μαζί με τις δυσκολίεςτρώγοντας τους μαγικούς Λωτούς,

το μυστήριο του έρωτα που πάντα μας περιμένει εκεί που δεν τον περιμένουμε και που τον Οδυσσεβάχ θα τον βρει στο παλάτι της πριγκίπισσας Λαριζάντ

και η κατάρα που πρέπει να λύσει για να φτάσει στην πατρίδα του:

το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο, που δεν είναι άλλο από τον ίδιο το δρόμο που επιλέγουμε να περπατήσουμε και να ταξιδέψουμε εκεί που είναι το δικό μας νησάκι, η δική μας πατρίδα, και που στο τέλος μας αποκαλύπτεται ότι δεν είναι άλλη από τον ίδιο μας τον εαυτό. Τον μόνο σύντροφο που θα μας ακολουθήσει στο ταξίδι της ζωής μέχρι το τέλος.

Ο Οδυσσεβάχ είναι μια ιστορία που κάθε παιδί βρίσκει μέσα της τον δρόμο για να πιστέψει στον εαυτό του και τη δύναμη να συνεχίζει με θάρρος το ταξίδι της ζωής. Όσο μακριά κι αν φαίνεται η πατρίδα, φτάνει τόσο κοντά όταν καταλαβαίνουμε ότι την κουβαλούσαμε πάντα μέσα μας.

Στο ταξίδι που δεν σταματά, στο ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει γιατί έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Να συνεχίζει, να ανοίγει δρόμους, να προχωρά.

Και βαθιά μέσα του να “ εύχεται να είναι μακρύς ο δρόμος για την Ιθάκη.”

Δήμητρα Λαρεντζάκη

Ταυτότητα παράστασης:

ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ

της Ξένιας Καλογεροπούλου

Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Μουσική σύνθεση – Ενορχηστρώσεις: Θοδωρής Παπαδημητρίου

Μουσική διδασκαλία: Έλσα Μουρατίδου

Σκηνικά: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη

Μάσκες: Ολυμπία Σιδερίδου

Κίνηση- Χορογραφίες: Πασχαλιά Ακριτίδου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Χαλκιαδάκης

Σχεδιασμός ήχου: Δημήτρης Τσεσμελόγλου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Κέλλυ Γιακουμάκη

Διεύθυνση παραγωγής:Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

Αφίσα: Γιάννης Ιωαννίδης/ Moutzoura

Κατασκευή σκηνικών: Kolossaion Productions

Φωτογραφίες: Γιώργος Νάκης

Trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Παραγωγή:Kolossaion Productions

Διανομή:

Οδυσσεβάχ- Μαϊμού: Θάνος Πουμάκης

Μαρούφ – Γάτος- Πελάτης στην ταβέρνα: Θανάσης Τζιντζιός

Αγήνωρ- Αρχισαλαχαρ- Σκύλος- Πειρατής – ΑμαντούρΑμαντούρ- Ταβερνιάρης: Βαγγέλης Καλλίτσογλου

Κιρκίλα- Λαριζάντ- Σειρήνα – Δρακόπουλο – Ναύτης: Χριστίνα Χαλκιά

Γοργόνα Πριμαντόνα- Λωτοφάγος- Ελάφι- Υπηρέτης Αμαντούρ – Γιος- Ναύτης: Κορνηλία Προκοπίου

Σειρήνα- Λωτοφάγος- Πειρατής – Δρακόπουλο – Λιονταρι- Βασιλιάς- Περαστική- Ναύτης: Μυρτώ Μητσοπούλου

Παραμυθού- Μουσικός επί σκηνής – Καλχουλαμόντας- Υπηρέτης του παλατιού: Λυδία Ανεστοπούλου

Τιμή εισιτηρίου: από 12€

Εισιτήρια προπωλούνται: more.com & ταμείο θεάτρου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/odyssebax

Κάθε Κυριακή στις 11:30π.μ.

Πληροφορίες στο 2310 834 996 και στο 6987 089 778