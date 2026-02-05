Θεσσαλονίκη: “Το Ακρωτήρι” του Sharr White και απόψε στο Radio City

Μετά από δύο θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, «Το Ακρωτήρι» του Sharr White ετοιμάζεται να συναντήσει και το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Radio City.

Η παράσταση χειροκροτήθηκε από χιλιάδες θεατές στο Θέατρο Ιλίσια και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Η Μαρία Ναυπλιώτου, σε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας της (Α’ Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού – Αθηνόραμα 2025), καθηλώνει στον ρόλο της Τζουλιάνας, ενώ δίπλα της ο Νικόλας Παπαγιάννης συνθέτει έναν βαθιά ανθρώπινο Ίαν.

Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, «Το Ακρωτήρι» είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό δράμα με έντονο στοιχείο μυστηρίου, που τολμά να κοιτάξει κατάματα τη λεπτή, γκρίζα ζώνη ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και τη συνείδηση. Πρόκειται για μια παράσταση βαθιά συγκινητική και ταυτόχρονα καθηλωτικά αγωνιώδη, που δεν αφήνει τον θεατή απλό παρατηρητή, αλλά τον καλεί σε μια ουσιαστική συναισθηματική εμπειρία.

«Το Ακρωτήρι» ακολουθεί τη ζωή μιας νευρολόγου, της Τζουλιάνας, που από την κορυφή της επαγγελματικής της ζωής οδηγείται, μέσω της ασθένειάς της, στην πτώση. Η ίδια είναι πεπεισμένη πως πάσχει από καρκίνο. Κι όμως στην αφήγησή της προς τη γιατρό της, πολλά στοιχεία δε συμφωνούν. Ο σύζυγος, τον οποίο περιγράφει ως άπιστο και χειριστικό, της φέρεται με πολλή αγάπη και φροντίδα.

Οι τηλεφωνικές συζητήσεις με την αποξενωμένη από χρόνια κόρη της, έχουν πολλά κενά. Στο «Ακρωτήρι», όπου διαρκώς αναφέρεται, βρίσκεται το παλιό οικογενειακό σπίτι, πουλημένο εδώ και χρόνια. Τα επεισόδια κατά τα οποία βλέπει και ακούει πράγματα πληθαίνουν και η Τζουλιάνα ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της: αυτήν απέναντι στην απώλεια.

«Το Ακρωτήρι» μας παρουσιάζει την τραγωδία του να χάνει κανείς σταδιακά την συνείδηση του και την σκληρή μάχη που δίνει καθημερινά με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Μιλάει τελικά για το πώς μπορεί κάνεις να επανεφεύρει τον εαυτό του βρίσκοντας τον τρόπο να «περπατήσει» ξανά στην ζωή ακόμα και μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία. Ο Sharr White έχει γράψει για δύο χαρακτήρες που παλεύουν να βρουν το κέντρο τους και ειδικά για μία ηρωίδα που αγωνίζεται να επανέλθει στο φως.

Το έργο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα της Off-Broadway σκηνής και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις (1ο βραβείο Θεατρικού Έργου του Blanche and Irving Laurie Foundation’s Theatre Visions Fund Award, υποψήφιο για Outer Critics Circle Awards, Drama League Award και τρία Lucille Lortel Awards), καθώς ξεχώρισε όχι μόνο για την σκιαγράφηση των χαρακτήρων και των δοκιμασιών που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το στοιχείο του μυστηρίου που εντείνεται όλο και περισσότερο όσο το έργο προχωρά.

Ταυτότητα της παράστασης:

Μετάφραση: Νικηφόρος Βαλτινός

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Κίνηση: Αυγουστίνος Κούμουλος

Σκηνικά/Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Βίντεο: Βασίλης Ματζώρος

Μουσική: Πάνος Γκίνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη

Διανομή:

Τζουλιάνα: Μαρία Ναυπλιώτου

Ίαν: Νικόλας Παπαγιάννης

Γυναίκα: Στεφανία Ζώρα

Άνδρας: Αυγουστίνος Κούμουλος

Κάθε Πέμπτη 20:00, Παρασκευή και Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Εισιτήρια: 16€ – 26€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-akrotiri-thessaloniki/