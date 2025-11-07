Θεσσαλονίκη: Το 8ο “Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής: Η εποχή των μεταβάσεων” σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μουσικής

Το 8ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής: Η εποχή των μεταβάσεων έρχεται την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ANTONIO VIVALDI ΣΤΟ STURM UMD DRANG CARL PHILIPP EMANUEL BACH

Η διακεκριμένη και διεθνής Ισπανίδα Linatur Bonet μαζί με την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ, που περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο σημαντικούς και δραστήριους μουσικούς της ελληνικής μπαρόκ σκηνής, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα σε δύο μέρη κι έναν διάλογο ανάμεσα στη μουσική του AntonioVivaldiκαι του Carl Philipp Emanuel Bach.

Στο 1ο μέρος της συναυλίας η LinaturBonetείναι η σολίστ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της ιστορίας της μουσικής, τις Τέσσερις Εποχές του Vivaldi, που εκδόθηκαν ακριβώς 300 χρόνια πριν, το 1725, ως μέρος της συλλογής 12 κοντσέρτων για βιολί Il Cimento dell’inventione, op. 8.

Το 2ο μέρος είναι αφιερωμένο στην ιδιαίτερα πρωτότυπη και συναισθηματικά φορτισμένη μουσική του Carl Philipp Emanuel Bach, που συμβαδίζει με την αισθητική του γερμανικού λογοτεχνικού κινήματος Sturmund Drang, επηρεάζει συνθέτες όπως ο Haydnκαι ο Mozart και λειτουργεί ως πρόδρομος του ρομαντισμού.

Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Antonio Vivaldi: Τέσσερις Εποχές (σόλο: LinaturBonet)

Carl Philipp Emanuel Bach: Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε λα ελάσσονα, H.432 (σόλο: Δήμος Γκουνταρούλης)

Carl Philipp Emanuel Bach: Συμφωνία σε σι ελάσσονα, Η.661

LinaturBonet: μουσική διεύθυνση, σόλο βιολί

Δήμος Γκουνταρούλης: σόλο βιολοντσέλο

Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ:

Μπαρόκ βιολιά LinaturBonet, Φανή Βοβώνη, NatalieCarducci, Ζωή Πουρλη, Γιώργος Σαμοΐλης, Γιάννης Αγραφιώτης

Μπαρόκ βιόλες RicardoGilSanchez, David Bogorad

Μπαρόκ τσέλα Ιάσων Ιωάννου, Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος

Μπαρόκ κοντραμπάσο Γιάννης Μπαμπαλούκας

Θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα EmanueleForni

Τσέμπαλο Πάνος Ηλιόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμού & προβολές Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: STYLEGALANT-ΚΟΥΑΡΤΕΤΑ ΓΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ, ΒΙΟΛΙ, ΒΙΟΛΑ ΝΤΑ ΓΚΑΜΠΑ ΚΑΙ ΤΣΕΜΠΑΛΟ

Κουαρτέτα για φλάουτο, βιολί, βιόλα ντα γκάμπα και τσέμπαλο των Louis-Gabriel Guillemain και Georg Philipp Telemann

Οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο StyleGalant, το ευγενές ύφος που σηματοδοτεί την στιλιστική και χρονική μετάβαση από το όψιμο μπαρόκ στον κλασικισμό και χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ελαφρότητα, καθώς κι έναν γυρισμό στην αρμονική απλότητα και στη μελωδία. Μια συναυλία μουσικής δωματίου ιδιαίτερης ομορφιάς κι εκλέπτυνσης, γραμμένης για τα τέσσερα αγαπημένα όργανα του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, με έργα του πολυγραφότατου GeorgPhilippTelemann, του Γάλλου βιολιστή και συνθλετηLouis-GabrielGuillemain, του Βοημού βιολιστή και συνθέτη FranzBenda, καθώς και του πατέρα του κλασικισμού JοsephHaydn.

Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ Δήμος Γκουνταρούλης

Δημήτρης Κουντούρας Μπαρόκ φλάουτο & φλάουτο με ράμφος

Φανή Βοβώνη Μπαρόκ βιολί

Ανδρέας Λινός Βιόλα ντα γκάμπα

Elisa Barbessi Τσέμπαλο

Σχεδιασμός φωτισμού & προβολές Αλέξανδρος Σεϊταρίδης

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Ενιαίο εισιτήριο φεστιβάλ: 45€, 30€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3478