Θεσσαλονίκη: Την έκθεση “Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος” εγκαινίασε ο Κ. Τασούλας

Ο Φώτης Κόντογλου με τη ζωγραφική και τα γραπτά του, «προβάλλει τον πλούτο μιας ανανεωμένης ελληνικότητας και την μεταγγίζει ως τρόπο ζωής» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια της έκθεσης της Αγιορείτικης Εστίας, στη Θεσσαλονίκη, «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος».

Όπως επισήμανε ο κ. Τασούλας, μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Άγιον Όρος, το 1922-1923, ο Φώτης Κόντογλου μυήθηκε στη ζωγραφική που η μοναδικότητα της οφειλόταν «στην εξαΰλωση της ύλης για χάρη του Θείου».

«Ο θαυμασμός του για την βυζαντινή τέχνη που συνάντησε στις μονές και η ουσιαστική επαφή του με την υποτιμημένη, ακόμη και από τον ίδιο ως τότε, βυζαντινή αγιογραφία, τον μετέτρεψαν σε ένθερμο υποστηρικτή μιας καθαρά θεολογικής τέχνης, που για τον ίδιο αποτελούσε αποστολή και ιερουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν άλλαξε μόνο την τεχνοτροπία του, επιδιδόμενος σε έναν συνεχή διάλογο με τη βυζαντινή ζωγραφική και αξιοποιώντας τις εκφραστικές της δυνατότητες χωρίς ποτέ, εντούτοις, να χάνει το προσωπικό του ύφος ή να καταφεύγει σε μιμητισμούς, αλλά κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών στον ανεκμετάλλευτο ως τότε θησαυρό του ελληνικού μεσαίωνα», υπογράμμισε.

Τόνισε, τέλος, ότι «μέσα από την τέχνη και τη γραφή του, ο Φώτης Κόντογλου ανέδειξε το Άγιο Όρος ως σύμβολο ελληνικότητας, πνευματικής καθαρότητας και αισθητικής αλήθειας. Η έκθεση που με μεγάλη χαρά και συγκίνηση εγκαινιάζουμε σήμερα αναδεικνύει πόσο δημιουργικά εγκολπώθηκε ο καλλιτέχνης την πνευματική δύναμη και την αισθητική λιτότητα της βυζαντινής τέχνης και πώς τις «διερμήνευσε» ώστε να μεταγγίσει αυτές τις πολύτιμες αξίες στον σύγχρονο κόσμο».

Στην ιδιαίτερη σχέση του Φώτη Κόντογλου με την Αθωνική Πολιτεία αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι «σε όλη τη διάρκεια του βίου του, τον ανατροφοδοτούσε σε καλλιτεχνικό και πνευματικό επίπεδο».

Πρόσθεσε ότι μετά την επίσκεψη του στο Άγιον Όρος έδωσε μάχη για την επαναφορά της βυζαντινής τεχνοτροπίας, την οποία θεωρούσε ως την πρέπουσα γραφή για τις εκκλησιαστικές εικόνες.

Τον χαιρετισμό της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους ανέγνωσε ο γέροντας Χαρίτων από τη μονή Δοχειαρίου ο οποίος, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αθωνική Πολιτεία υπήρξε αφορμή για να γνωρίσει και να αγαπήσει ο Φώτης Κόντογλου την παράδοση και να αγωνιστεί για τη διάσωσή της. Η επίσκεψη, συμπλήρωσε, ήταν ο πλέον σημαντικός σταθμός της καλλιτεχνικής του ζωής και σημάδεψε το έργο του. «Έλαβε αναγέννηση της πίστης, με την οποία ανέστησε την ελληνορθόδοξη ζωγραφική», υπογράμμισε.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο β’ αντιπρόεδρος/αναπληρωτής πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βασίλης Γάκης και ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας Αναστάσιος Ντούρος.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ