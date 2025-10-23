Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κούκλας από τους Redicolo στο θέατρο Αμαλία

Το Θέατρο Κούκλας Redicolo επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία για μια εορταστική θεατρική σεζόν: για πρώτη φορά όλες οι παραστάσεις της ομάδας, σε συνεχή ροή, σε δύο κύκλους παραστάσεων, Κυριακές πρωινά στο αγαπημένο θέατρο της Θεσσαλονίκης.

Οι χειροποίητες μεγάλες κούκλες, οι ιδιαίτερες μικτές θεατρικές τεχνικέςκαθώς και η αλληλεπίδραση κουκλών, ηθοποιών και κοινού που χαρακτηρίζουντην ομάδαRedicolo, ζωντανεύουν τέσσερις μοναδικές θεατρικές παραστάσεις κούκλας γεμάτες φαντασία, χιούμορ, τρυφερότητα, μουσική και συγκίνηση, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη μαγεία του σύγχρονου κουκλοθεάτρου.

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025)

9/11 – ΠΙΝΟΚΙΟ, ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ

23/11 – ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

7/12 – Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

14/12 – Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2026)

8/2 – ΠΙΝΟΚΙΟ, ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ

15/2 – ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1/3 – Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

15/3 – Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ

Πληροφορίες

Χώρος: Θέατρο Αμαλία (Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη)

Ώρα έναρξης: Κυριακή 11:30

Προτεινόμενη ηλικία: από 4 ετών και για όλη την οικογένεια

Τιμές εισιτηρίων: 10-12 ευρώ

Προπώληση: www.more.com/gr-el/tickets/theater/redicolo-amalia

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Πληροφορίες–Κρατήσεις για σχολεία: 6986 580 842

Οι παραστάσεις Redicolo με λίγα λόγια

ΠΙΝΟΚΙΟ, ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ

Με κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος και θεατρικές μάσκες, ο αγαπημένος ήρωας επιστρέφει σε μια ιδιαίτερη διασκευή του κλασικού έργου με σύγχρονη ματιά. Ο Πινόκιο, μια ξύλινη κούκλα σε έναν κόσμο ανθρώπων,γίνεται σύμβολο κάθε παιδιού που αισθάνεται διαφορετικό, αγγίζοντας το ζήτημα του σεβασμού της διαφορετικότητας με τρυφερότητα και ευαισθησία. www.redicolo.com/pinokio

ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μία διαφορετική εκδοχή της γνωστής ιστορίας σε πρωτότυπο κείμενο, που παρουσιάζει έναν Ρομπέν με σούπερ ηρωική αυτοπεποίθηση. Με μεγάλες κούκλες, πολύ χιούμορ, έντονη δράση, γρήγορες εναλλαγές, ενεργή συμμετοχή των παιδιών και ζωντανή μουσική που ξεσηκώνει, ο Ρομπέν των Redicoloθα ανακαλύψει πως η αληθινή δύναμη βρίσκεται στη συλλογικότητα και στη συνεργασία. www.redicolo.com/roben

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

Η παράσταση φέρνει στη σκηνή το πρωτότυπο μουσικό έργο για συμφωνική ορχήστρα του Μανώλη Καλπενίδη πάνω στο αριστούργημα του Εξυπερύ, με εργαλείο το σύγχρονο θέατρο κούκλας. Μεγάλες κούκλες, μαριονέτες καιδισδιάστατες φιγούρες ζωντανεύουν ένα ονειρικό ταξίδι για όλες τις ηλικίες, γεμάτο φαντασία, συγκίνηση και διαχρονικά μηνύματα για τη φιλία,την αγάπη και την ουσία της ζωής. www.redicolo.com/prigkipas

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ

Μια δυνατή ιστορία για το δίκαιο, εμπνευσμένη από το κλασικό έργο «Ο Κύκλος με την Κιμωλία», όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην θεατρική διαδικασία. Η παράσταση χρησιμοποιεί γιγαντόκουκλες που ξεπερνούν τα δύο μέτρα, ζωντανή μουσική και συνεχήδιάδραση με το κοινό, φέρνοντας το ζήτημα της δικαιοσύνης στον κόσμο των παιδιών μέσα από μια μοναδική βιωματική εμπειρία. www.redicolo.com/kyklos