MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Θεατρικές παραστάσεις για σχολεία στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

|
THESTIVAL TEAM

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνει και φέτος στη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026, ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων, που απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου κατά τις πρωινές ώρες (Γ. Βαφόπουλου 3-5) και είναι:

  • «ΥΠΑΡΧΩ στην ιστορία», «ΥΠΑΡΧΩ στις επιλογές μου» και «ΥΠΑΡΧΩ στον Πολιτισμό» από το ΠΜΣ «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Υγεία» του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας ΣύΖευξη.
  • «Η Φάρμα των Ζώων – The Musical» από την Εταιρεία θεάτρου «Μικρός Βορράς».
  • «Τι ομάδα είσαι, ρε;» και «Δημοπρασίες Φιλοσόφων», από την Εταιρεία Θεάτρου «Αντίρρηση ΑΜΚΕ»
  • «Ιστορίες Ισότητας [one doesn’t fit all]» TrueStory Εταιρεία Θεάτρου

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας: 2313318692 και 2313318695, καθώς και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: vafopoulio@thessaloniki.gr, n.kiramariou@thessaloniki.gr και c.brouzou@thessaloniki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://thessaloniki.gr/?p=1277266

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 39 λεπτά πριν

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Στα 88 εκατ. ευρώ η αξία των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 λεπτά πριν

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – Πότε και πού θα γίνει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η απώλεια του Σαββόπουλου αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χάρτη του πολιτισμού μας”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Εβελίνα Παπούλια επέστρεψε στο κόκκινο – Δείτε φωτογραφία με το νέο της look