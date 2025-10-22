Θεσσαλονίκη: Θεατρικές παραστάσεις για σχολεία στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνει και φέτος στη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026, ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων, που απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου κατά τις πρωινές ώρες (Γ. Βαφόπουλου 3-5) και είναι:

«ΥΠΑΡΧΩ στην ιστορία», «ΥΠΑΡΧΩ στις επιλογές μου» και «ΥΠΑΡΧΩ στον Πολιτισμό» από το ΠΜΣ «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Υγεία» του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας ΣύΖευξη.

«Η Φάρμα των Ζώων – The Musical» από την Εταιρεία θεάτρου «Μικρός Βορράς».

«Τι ομάδα είσαι, ρε;» και «Δημοπρασίες Φιλοσόφων», από την Εταιρεία Θεάτρου «Αντίρρηση ΑΜΚΕ»

«Ιστορίες Ισότητας [one doesn’t fit all]» TrueStory Εταιρεία Θεάτρου

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας: 2313318692 και 2313318695, καθώς και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: vafopoulio@thessaloniki.gr, n.kiramariou@thessaloniki.gr και c.brouzou@thessaloniki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://thessaloniki.gr/?p=1277266