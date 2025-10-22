Θεσσαλονίκη: Θεατρικές παραστάσεις για σχολεία στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνει και φέτος στη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026, ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων, που απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου κατά τις πρωινές ώρες (Γ. Βαφόπουλου 3-5) και είναι:
- «ΥΠΑΡΧΩ στην ιστορία», «ΥΠΑΡΧΩ στις επιλογές μου» και «ΥΠΑΡΧΩ στον Πολιτισμό» από το ΠΜΣ «Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Υγεία» του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας ΣύΖευξη.
- «Η Φάρμα των Ζώων – The Musical» από την Εταιρεία θεάτρου «Μικρός Βορράς».
- «Τι ομάδα είσαι, ρε;» και «Δημοπρασίες Φιλοσόφων», από την Εταιρεία Θεάτρου «Αντίρρηση ΑΜΚΕ»
- «Ιστορίες Ισότητας [one doesn’t fit all]» TrueStory Εταιρεία Θεάτρου
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας: 2313318692 και 2313318695, καθώς και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: vafopoulio@thessaloniki.gr, n.kiramariou@thessaloniki.gr και c.brouzou@thessaloniki.gr
Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://thessaloniki.gr/?p=1277266