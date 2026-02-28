Θεσσαλονίκη: Ταινία που στέλνει ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον των θαλασσών προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο

Το πρωί της ερχόμενης Κυριακής, η θάλασσα στη Θεσσαλονίκη θα… φτάσει μέχρι την Πλατεία Αριστοτέλους και το Ολύμπιον. Εκεί, θα αποκτήσει φωνή και, μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και ανθρώπινες ιστορίες, φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον των ελληνικών θαλασσών και των νησιωτικών κοινωνιών.

Ocean with David Attenborough

Πρόκειται για την ειδική προβολή στον κινηματογράφο Ολύμπιον του διεθνούς ντοκιμαντέρ Ocean with David Attenborough, που παρουσιάζει έναν αιώνα επιστημονικών ανακαλύψεων και αναδεικνύει τη ζωτική σημασία των ωκεανών για όλη τη ζωή στη Γη. Η διεθνής παραγωγή παρουσιάζεται από το Cyclades Preservation Fund (CPF), σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Revive Our Ocean Greece 2026.

«Η ταινία αυτή λειτουργεί σαν Δούρειος Ίππος: μας επιτρέπει να μιλήσουμε κατευθείαν στο συναίσθημα, να ανοίξουμε τις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων και να εξηγήσουμε γιατί πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για τη θάλασσα», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Εκτελεστική Διευθύντρια του CPF, Άννυ Μητροπούλου. Όπως εξηγεί, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη μοναδική ομορφιά του υποθαλάσσιου κόσμου, αλλά και τις σύγχρονες απειλές, από καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές έως τη μαζική λεύκανση των κοραλλιογενών υφάλων. Παράλληλα, προβάλλει ιστορίες επιτυχίας από όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν προστατευθεί αποτελεσματικά.

Το Cyclades Preservation Fund δρα εδώ και εννέα χρόνια με επίκεντρο τις Κυκλάδες, μια περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη αλλά και ιδιαίτερα δημοφιλή. «Μιλάμε για ένα μοναδικό οικοσύστημα που δέχεται τεράστιες πιέσεις. Ταυτόχρονα, είναι μια περιοχή εξαιρετικά πλούσια σε βιοποικιλότητα, άρα η ανάγκη προστασίας είναι επιτακτική», σημειώνει η κ. Μητροπούλου και προσθέτει πως, όταν μιλάμε για τις Κυκλάδες, δεν μιλάμε μόνο για το τοπίο, αλλά «και για τους ανθρώπους, τις κοινότητες, τη ζωή τους».

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του οργανισμού βρίσκεται η στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα με τους ψαράδες. «Ξεκινήσαμε δουλεύοντας με τους ανθρώπους της θάλασσας, γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», εξηγεί, τονίζοντας ότι στόχος είναι «να ενισχύσουμε τη φωνή τους και να τους δώσουμε τα εργαλεία ώστε να γίνουν οι ίδιοι οι καλύτεροι φύλακες του τόπου τους»

Aς ακούσουμε τους νησιώτες

Η ίδια έχει ζήσει για χρόνια στις Κυκλάδες, γεγονός που της επέτρεψε να γνωρίσει από κοντά την πραγματικότητα της νησιωτικής ζωής. «Τα νησιά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε ως επισκέπτες του καλοκαιριού. Τον χειμώνα είναι ένας άλλος κόσμος, γεμάτος δυσκολίες. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η αυτοδυναμία των ανθρώπων και η βαθιά γνώση που έχουν για τον τόπο τους. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να τους ακούσουμε και να μην επιβάλλουμε έτοιμες συνταγές από γραφεία της Αθήνας», αναφέρει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης αποτελεί το «Αμοργόραμα», μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τους ίδιους τους ψαράδες της Αμοργού. Αντιμέτωποι με την υπεραλίευση, τη ρύπανση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διεκδίκησαν ενεργά λύσεις για τον τόπο τους. «Μαζί τους καταφέραμε να τεκμηριώσουμε επιστημονικά τις προτάσεις τους και να ενθαρρύνουμε την πολιτεία να τις υιοθετήσει. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι οι κοινότητες έχουν δύναμη», τονίζει.

Σε διεθνές επίπεδο, η προστασία των θαλασσών έχει αναδειχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα, με τον στόχο 30×30 να προβλέπει την ουσιαστική προστασία του 30% των θαλασσών έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καμπάνια Revive Our Ocean, της οποίας το CPF αποτελεί βασικό εταίρο στην Ελλάδα. «Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τις πολιτικές αποφάσεις με τις ανάγκες και τη γνώση των τοπικών κοινωνιών. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει αν δεν το καταλάβουν και δεν το θέλουν οι ίδιοι οι άνθρωποι», επισημαίνει.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της δημιουργίας δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων από την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, «ένα πολύ θετικό βήμα», που όμως πρέπει να συνοδευτεί από ενημέρωση, διάλογο και δίκαια αντισταθμιστικά μέτρα. «Η προστασία δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, αλλά εργαλείο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους», λέει χαρακτηριστικά.

Εικόνες από τον ελληνικό βυθό

Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να υπηρετήσει ακριβώς αυτόν τον σκοπό: να ενημερώσει, να συγκινήσει και να κινητοποιήσει. Μαζί με την προβολή της ταινίας, που έχει ελεύθερη είσοδο και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Sea Shepherd και τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του National Geographic Pristine Seas, παρουσιάζεται και φωτογραφική έκθεση με έργα του Ενρίκ Σάλα, ιδρυτή του National Geographic Pristine Seas, καθώς και των Ελλήνων επιστημόνων και φωτογράφων Βαγγέλη Παράβα και Γιάννη Ίσσαρη. Εικόνες από τον ελληνικό βυθό, που αποτυπώνουν τόσο την καταστροφή όσο και τη δυνατότητα αναγέννησης, συνοδεύουν το μήνυμα ότι «αν σώσουμε τη θάλασσα, σώζουμε και το μέλλον μας». Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα και τον ρόλο του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάδειξή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ