Θεσσαλονίκη: “Τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος” σήμερα στον Τεχνόκοσμο στον Εύοσμο

Η Θεατρική Σκηνή Τεχνόκοσμος υποδέχεται την ομάδα κουκλοθέατρου JINX με την ξεκαρδιστική παράσταση «Τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος», και σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη και απολαυστική διασκευή του αγαπημένου κλασικού παραμυθιού, ιδανική και για τις πολύ μικρές ηλικίες, που υπόσχεται άφθονο γέλιο, ζωντανό ρυθμό και δημιουργική φαντασία.

Η παράσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κούκλες μεγάλου μεγέθους (50–70 εκ.) και στις μαριονέτες, ενώ τα εντυπωσιακά σκηνικά μεταμορφώνουν τη σκηνή σε έναν μαγικό κόσμο όπου όλα μπορούν να συμβούν. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κουκλοθέατρα, οι κουκλοπαίχτες δεν κρύβονται. Συμμετέχουν ενεργά στην πλοκή, συνομιλούν με τα παιδιά και γίνονται μέρος της ιστορίας, δημιουργώντας μια ολοζώντανη θεατρική εμπειρία.

Η μουσική επένδυση βασίζεται σε κομμάτια κλασικής μουσικής, ενισχύοντας την αισθητική ποιότητα και συμβάλλοντας στη γνωριμία των παιδιών με τον μαγικό κόσμο της κλασικής δημιουργίας μέσα από το παιχνίδι και το γέλιο.



Πληροφορίες:

Τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος

Θεατρική Σκηνή Τεχνόκοσμος

Ανδρούτσου 14, Εύοσμος

Τηλ Κρατήσεων: 6942635296

Ημέρα και ώρα παραστάσεων:

Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ώρα 12:00

Εισιτήρια: Προπώληση 9€ (τα πρώτα 20 εισιτήρια στο Goldmall.gr), 12€ στο ταμείο και στο more.com



Ένα αγαπημένο παραμύθι γίνεται μια απίθανη θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους με γέλιο, μουσική και μαριονέτες που μαγεύουν!