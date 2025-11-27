MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου με την Slovak Chamber Orchestra απόψε στο Μέγαρο Μουσικής

Slovenský komorný orchester Ewald Danel, umelecký vedúci
|
THESTIVAL TEAM

Η παγκοσμίου φήμης Slovak Chamber Orchestra έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τον πολυτάλαντο βιολονίστα και μουσικό διευθυντή Ewald Danel, στα πλαίσια του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, για μια μαγευτική συναυλία με έργα των Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvořák, IljaZelenka, Leoš Janaček & Belá Bartók.

Slovak Chamber Orchestra
Ewald Danel 1ο Βιολί, Μουσική διεύθυνση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento σε φα μείζονα, Κ. 138 “Salzburg Symphony” αρ. 3
Antonín Dvořák: Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 12 σε φα μείζονα, Op. 96, “AmericanQuartet”
Ilja Zelenka: Musica Slovaca
Leoš Janaček: Σουίτα για έγχορδα
Belá Bartók: Romanian folk dances Sz. 68, BB 76

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
20€, 15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3493

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

