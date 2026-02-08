MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Συναυλία “Νέο Κύμα – Αυτοσχεδιασμοί” στο ΜΙΕΤ στο πλαίσιο της έκθεσης για την περίοδο 1967-1974

THESTIVAL TEAM

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, στο πλαίσιο της έκθεσης «1967-1974. Κουλτούρες σε αντιπαράθεση. Ζωή-Τέχνη-Προπαγάνδα» διοργανώνει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 20.30 τη συναυλία «Νέο Κύμα – Αυτοσχεδιασμοί» συμπληρώνοντας το ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα των τεκμηρίων της έκθεσης, με τους ήχους εκείνων των ταραγμένων χρόνων.

Η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Βασίλης Ρακόπουλος και οι συνεργάτες τους ξαναζωντανεύουν αγαπημένα τραγούδια της Αρλέτας, συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου, του Γιάννη Σπανού, του Διονύση Σαββόπουλου και άλλων συνθετών, μέσα από μια ευαίσθητη και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική προσέγγιση.

Όπως σημειώνουν οι καλλιτέχνες:

“ …Μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη και εκτίμηση για τους συνθέτες και το ρεπερτόριο του Νέου Κύματος. Πιστεύουμε ότι η διατήρηση του σημαντικού καλλιτεχνικού στίγματος εκείνης της περιόδου είναι πιο ουσιαστική και αποτελεσματική όταν γίνεται με όρους σύγχρονου μουσικού κώδικα επικοινωνίας, παρά με την ακριβή αναπαραγωγή παλιών ηχογραφήσεων. Διαλέξαμε αγαπημένα μας και χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής, εξυπηρετώντας τη δική μας εσωτερική ανάγκη επικοινωνίας σε ένα ποιοτικό πλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ο τρόπος παρουσίασης των κομματιών που οφείλει να τα ανανεώνει και να σέβεται την αισθητική τους. Η συναυλία, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «1967-1974. Κουλτούρες σε αντιπαράθεση. Ζωή-Τέχνη-Προπαγάνδα», μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στο κοινό αγαπημένα τραγούδια της εποχής με μια σύγχρονη ματιά”.

Συντελεστές:

ΣαβίναΓιαννάτου – φωνή

Βασίλης Ρακόπουλος – κιθάρα

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – τρομπέτα

Τάκης Φαραζής – πιάνο, πλήκτρα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

10€, 7€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3547

Περισσότερα για την έκθεση: https://www.miet.gr/event-list/event-1967-1974-koultoures-se-antiparathesi

