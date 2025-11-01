Θεσσαλονίκη: Συναυλία για τα 10 χρόνια της MOYSA σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής – Παγκόσμια πρώτη για την “Ελληνική Σουίτα” του Θ. Μπουλούση

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (MOYSA) γιορτάζει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της και υποδέχεται το κοινό τη 1η Νοεμβρίου 2025, σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και συναισθήματα. Μέλη της ορχήστρας συμπράττουν ως σολίστ μαζί της και ερμηνεύουν δύο εμβληματικά κονσέρτα για βιολί και βιολοντσέλο αποδεικνύοντας το ταλέντο και την καλλιτεχνική τους ποιότητα.

Την αυλαία της συναυλίας ανοίγει η Ελληνική Σουίτα για έγχορδα του νέου συνθέτη και επίσης μέλος της ορχήστρας, Θωμά Μπουλούση, σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θωμάς Μπουλούσης: Ελληνική Σουίτα – 5 χοροί για ορχήστρα εγχόρδων

Wolfgang Amadeus Mozart: Κοντσέρτο για βιολί αρ. 3 σε σολ μείζονα, K.216

Joseph Haydn:Κοντσέρτο για βιολοντσέλο αρ. 1 σε ντο μείζονα



Μελίνα Σάββα, Σοφία Στεφανίδου, Ευάγγελος Χατζηκαπλάνης Βιολί

Ανδρέας Γκουντίμοβ, Μυρτώ Παπανικολάου, ΑργύριοςΚωτσής Βιολοντσέλο

MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιώργος Κουντούρης

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 20:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3482