MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: “Σύμφωνο Επιβίωσης” με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου και σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου τo αχτύπητο κωμικό δίδυμο  της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, έρχονται σήμερα και αύριο με ένα καταπληκτικό comedy show και υπογράφουν ‘Σύμφωνο Επιβίωσης’, στο Θέατρο Αριστοτέλειον!

Σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν και ερεθίζουν το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο! Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλη της γης τα κρίματα αμέσως συγχωρούνται κι ευθύς ξαναγεννιούνται!

“Φίλοι μου σκεφτείτε φρόνιμα και ελάτε να τους δείτε γιατί αργά ή γρήγορα μπροστά σας… θα τους βρείτε”, αναφέρουν οι συντελεστές.

Παραστάσεις:

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 & ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: 21:00

Προπώληση: Ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Ακόμα λαμβάνω σχόλια που λένε ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 λεπτά πριν

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι – Ένας νεκρός από ανατροπή φορτηγού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται σήμερα ο αναβαθμισμένος σταθμός μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει νέο μπεργκεράδικο σήμερα και προσφέρει δωρεάν μπέργκερ σε όλους για δύο ώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Σεμερτζίδου: “Δεν έχω Ferrari, μόνο ένα μηχανάκι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Έβρος: Συναγερμός για την εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα