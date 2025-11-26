MENOY

Θεσσαλονίκη: “Σύμφωνο Επιβίωσης” με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου σήμερα και αύριο στο Θέατρο Αριστοτέλειον

THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου τo αχτύπητο κωμικό δίδυμο  της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, έρχονται σήμερα και αύριο με ένα καταπληκτικό comedy show και υπογράφουν ‘Σύμφωνο Επιβίωσης’ , στο Θέατρο Αριστοτέλειον!

Σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν και ερεθίζουν το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο! Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλη της γης τα κρίματα αμέσως συγχωρούνται κι ευθύς ξαναγεννιούνται!

“Φίλοι μου σκεφτείτε φρόνιμα και ελάτε να τους δείτε γιατί αργά ή γρήγορα μπροστά σας… θα τους βρείτε”, αναφέρουν οι συντελεστές.

Παραστάσεις :

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 & ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  : 21:00

Προπώληση : Ticketservices.gr & Ταμείο Θεάτρου

https://www.ticketservices.gr/event/symfono-epiviosis-2025/?lang=el

Θεσσαλονίκη

