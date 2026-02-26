Θεσσαλονίκη: Stand Up Therapy με τον Μάνο Χατζημαλωνά σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

Ο διακεκριμένος ψυχολόγος και συνθετικός ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς εγκαινιάζει στο Θέατρο Αριστοτέλειον την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (19:30-23:00) την απαρχή του συν-οδοιπορικού, όπως αποκαλεί το Tour 2026, του Stand Up Therapy!

Πρόκειται για μια εμπλουτισμένη 3,5ωρη έκδοση της αγκαλιασμένης από το κοινό εμπειρίας του Stand Up Therapy με τίτλο «Από Μηχανής* Άνθρωπος»! Η πρωτοποριακή παράσταση «Θεραπείας Αναστήματος» κοινού που ενώνει την ψυχοθεραπεία με την κοινωνική τεχνολογία και την τέχνη, την επιστήμη με την κάθαρση, τη σιωπή με το γέλιο.

Μετά από 73 sold-out συνεδρίες-παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, το Stand Up Therapy επιστρέφει πιο ώριμο και πιο αναγκαίο από ποτέ. Μια βιωματική εμπειρία 3,5ωρών που δεν περιορίζεται στο θέαμα, αλλά γίνεται ψυχικό SPA: χώρος συνάντησης, ενσώματης αφύπνισης και συλλογικής αναγέννησης.

Στη σκηνή ο Μάνος θέτει το πιο καίριο ερώτημα της εποχής μας:

Τι σημαίνει να παραμένεις Άνθρωπος σε έναν κόσμο που σε ωθεί να λειτουργείς σαν Μηχανή;

Κατόπιν προσκαλεί κάθε θεατή να γίνει μέρος της λύσης, με μόνα όργανα την θέληση και παρουσία τους.

Η παράσταση πλέκει προσωπικές αφηγήσεις, επιστημονικά δεδομένα από τη Νευρο επιστήμη και την κυβερνοψυχολογία μεταξύ άλλων, αλλά και ζωντανό διάλογο με το κοινό, οδηγώντας σε μια εμπειρία που θυμίζει τελετουργία: εκεί όπου το τραύμα συναντά την άσκηση, η εξομολόγηση γίνεται επιλογή και το σκοτάδι ανοίγει δρόμο στο φως!

Εισιτήρια διαθέσιμα στο https://www.more.com/gr-el/tickets/workshop/stand-up-therapy

Λίγα λόγια για τον Μάνο Χατζημαλωνά

Ο Μάνος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής στην συνθετική-υπαρξιακή συμβουλευτική νέων και ενηλίκων. Εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχοσωματικής ανθεκτικότητας μέσα από τον «Χαρακτήρα» ενός ανθρώπου, συνδυάζοντας στοιχεία από διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για να παρεμβαίνει αποτελεσματικάσεόλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης – διανοητικό, ψυχοσωματικό, συναισθηματικό, συμπεριφορικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό. Ως διεθνώς αναγνωρισμένος Ψυχοθεραπευτής έχει διδάξει φιλοσοφία, ηθική και ψυχολογία σε πανεπιστήμια στην

Αμερική και στην Ελλάδα, και από το 2015 διοργανώνει τα συνέδρια TEDxRhodes στην Ρόδο. Ως ιδιώτης ψυχολόγος φιλοξενεί ατομικές συνεδρίες στην Αθήνα και διαδικτυακά, είναι επιστημονικός επισκέπτης σε διεπιστημονικές κλινικές σε Αμερική και Ευρώπη, συμβουλεύει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας, ενδυνάμωσης και αλλαγής κουλτούρας, διεξάγει εκπαιδεύσεις για την ενεργοποίηση της συνεργατικότητας και τον εξευγενισμό αρετών του χαρακτήρα σε οργανωτικά πλαίσια, και εφαρμόζει μια καινοτομική μέθοδο βασισμένη στην μετα-αρετή της Ελληνικής Φιλοτιμίας για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Από το 2024 βρίσκεταιμετουςσυνεργάτεςτουσεπεριοδείασεόλητηχώρασταπλαίσιατης

«ψυχαγωγικής θεραπείας» του Stand Up Therapy, μιας διαδραστικής παράστασης εστιασμένης στην εκλαΐκευση της ψυχολογικής επιστήμης και στην θεραπευτική δύναμη της κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, εκτενέστερο βιογραφικό και υλικό, επισκεφθείτε το επίσημο site: https://manoshatzimalonas.com/