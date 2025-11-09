Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός χορωδιών στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Διαγωνισμός Χορωδιών “Τάσος Παππάς” που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Τάσου Παππά (1926-1970). Η ιδέα του διαγωνισμού στο όνομα του γεννήθηκε μετά από μια συναυλία-αφιέρωμα στο έργο του, που διοργανώθηκε στη γενέτειρα του τη Φλώρινα τον Δεκέμβριο του 2017 από τη καταξιωμένη πιανίστα Δόμνα Ευνουχίδου, μαθήτρια του στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Ο Τάσος Παππάς αφιέρωσε τη σύντομη ζωή του στη διάδοση της χορωδιακής ιδέας, καταβάλλοντας ακούραστες προσπάθειες, τόσο για την άψογη προετοιμασία των χορωδιών, όσο και για την έντεχνη και ιδιαίτερη εναρμόνιση των φωνών. Τα λιγοστά έργα που άφησε πίσω του λόγω του πρόωρου θανάτου του, αποτελούν δείγμα μεγάλου συνθετικού ταλέντου και ταυτόχρονα προσφέρουν υλικό για μετέπειτα ενορχηστρώσεις. Πέθανε νέος, χωρίς να προλάβει να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, τη δημιουργία μιας δεύτερης Λυρικής Σκηνής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εριφύλλη Δαμιανού Μαέστρος Χορωδίας «Γιάννης Μάντακας» ΑΠΘ

Μαίρη Κωνσταντινίδου Διευθύντρια Μικτής Χορωδίας Θεσσαλονίκης’

Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καλλιτεχνική διεύθυνση διαγωνισμού χορωδιών Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

Οργάνωση & επιμέλεια μουσικού διαγωνισμού Λέττη Παππά

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΑΝΘ

–Κυριακή 9 Νοεμβρίου 11:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)