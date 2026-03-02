Θεσσαλονίκη: Σήμερα η συναυλία- αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα με τον Κώστα Μακεδόνα και την Πέγκυ Ζήνα

Η μουσική κληρονομιά του Μίμη Πλέσσα, του μεγάλου μας συνθέτη που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία με αμέτρητα τραγούδια, ζωντανεύει απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια μοναδική συναυλία–αφιέρωμα.

Σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας, που ιδρύθηκε με την προσωπική επιμέλεια του δημιουργού, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες που αγαπήθηκαν από όλες τις γενιές. Στο τραγούδι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, Κώστας Μακεδόνας και Πέγκυ Ζήνα, δίνουν ζωή στα αθάνατα έργα του.

Ο Μίμης Πλέσσας υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής μουσικής σκηνής, με διαδρομή που ξεκινά από τη διεθνή διάκριση ως σολίστ πιάνου στη Μινεσότα το 1951 και συνεχίζεται με εκατοντάδες τραγούδια, συνεργασίες με κορυφαίους ερμηνευτές, μουσική για κινηματογράφο και θέατρο, αλλά και σημαντική συμβολή στην τζαζ στην Ελλάδα. Έργα του, όπως Ο Δρόμος σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχουν γράψει ιστορία στη δισκογραφία.

Στη συναυλία θα ακουστούν κομμάτια που έχουν σημαδέψει την ελληνική ψυχή, μέσα από τις ερμηνείες και τη δυναμική παρουσία μιας ορχήστρας που αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς.

Η βραδιά θα πλαισιώνεται από αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, στιγμές από τον κινηματογράφο και ανέκδοτες φωτογραφίες, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λουκίλας Καρρέρ και την οπτική φροντίδα της Ελεάνας Πλέσσα.

Συντελεστές

Τραγουδούν

Κώστας Μακεδόνας & Πέγκυ Ζήνα

Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας:

Γιώργος Παχής (μπουζούκι – μουσική επιμέλεια)

Χρήστος Βιδινιώτης (μπουζούκι- ενορχηστρώσεις)

Δημήτρης Ανδρεάδης (πιάνο)

Γιάννης Καλκάνης (τύμπανα)

Νίκος Καρατζάς (συμφωνικά κρουστά)

Χρήστος Περτσινίδης (κιθάρα)

Γιάννης Πλαγιαννάκος (κοντραμπάσο)

Δήμος Πολυμέρης (ακορντεόν)

Δημήτρης Χουντής (σοπράνο σαξόφωνο)

Γιώργος Καριώτης: επιμέλεια ήχου

Καλλιτεχνική επιμέλειαΛουκίλα Κάρρερ Πλέσσα

Πληροφορίες

Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης 21:00

Προπώληση