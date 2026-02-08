Θεσσαλονίκη : Σήμερα η δεύτερη Πολύχρωμη Κυριακή στο ΚΘΒΕ με τίτλο “ΚΑΛΤ”

Η δεύτερη Πολύχρωμη Κυριακή στο ΚΘΒΕ για τη φετινή σαιζόν θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου, με τίτλο «ΚΑΛΤ». Με αφορμή την παράσταση Αυτή η νύχτα μένει, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή και σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, θα εστιάσουμε στο καλτ φαινόμενο των ελληνικών σκυλάδικων, που κυριάρχησαν στη νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του ’80 και του ’90 αλλά και στην ευρύτερη έννοια του όρου στην τέχνη και στην κοινωνία.

Πώς ορίζουμε σήμερα το καλτ, πώς το νοηματοδοτούμε στην καθημερινότητα και πόσο αντιφατικά χρησιμοποιείται ο όρος στις διάφορες εκφάνσεις του; Τι είναι καλτ και με τι κριτήρια δίνουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό; Τι λατρεύουν αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες «φανατικών» ακόλουθων, τι ρόλο παίζει ο χρόνος και η νοσταλγία και πόσο σχέση έχει με τα πιο underground και περιθωριακά στοιχεία της τέχνης, της διασκέδασης και της κοινωνίας; Ταυτίζεται το καλτ με το trash και πόσο διαφοροποιείται ο όρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Στην κεντρική συζήτηση της ημέρας ο Γρηγόρης Πασχαλίδης (Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ) θα μας μιλήσει για την έννοια του καλτ στα διάφορα συμφραζόμενά της. Ο Γιάννης Ζαχόπουλος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης) και η Σουζάνα Τουτζιάρη (Ερευνήτρια Ψηφιακής Κουλτούρας) θα εστιάσουν στο καλτ στον κινηματογράφο. Στη συνέχεια, ο Θάνος Αλεξανδρής (συγγραφέας και ηθοποιός) θα μας μεταφέρει στην εποχή των ελληνικών σκυλάδικων και μαζί με τον Αστέριο Πελτέκη (Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ, σκηνοθέτη), θα μας μιλήσουν για τον τρόπο που μεταφέρθηκε ο κόσμος αυτός στη θεατρική σκηνή. Τέλος, η Χαρά Κολαΐτη (εικαστικός, περφόρμερ) θα κάνει μια διαδικτυακή παρέμβαση για να μας μιλήσει για τον τρόπο που δημιούργησε τη δημοφιλή καλτ περσόνα της Άννας Γούλα.

Την ίδια μέρα, ο Δημήτρης Σπορίδης (ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατροπαιδαγωγός) θα πραγματοποιήσει θεατρικό εργαστήριο, στο οποίο καλτ ελληνικές ατάκες θα δώσουν την αφορμή για παιχνίδι, συμμετοχικότητα και αυτοσχεδιασμό. Ταυτόχρονα, στις Μικρές Πολύχρωμες τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσα από αντικείμενα μιας άλλης εποχής, τον κόσμο που μεγάλωσαν οι γονείς τους. Το εργαστήριο συντονίζουν οι θεατροπαιδαγωγοί του ΚΘΒΕ, Ματίνα Παγουλάτου και Μαίρη Χατζηαγγελίδου.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

ΚΑΛΤ

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

στο ΚΘΒΕ

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ε! Αυτό δεν είναι θέατρο ! (Ή μήπως είναι;)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά

Ένα θεατρικό εργαστήρι βασισμένο σε cult ελληνικές ατάκες που όλοι έχουμε αγαπήσει!

Δημιουργούμε σκηνές, φτιάχνουμε ιστορίες χωρίς φίλτρα και προετοιμασία! Έτοιμοι για όλα!

Και ό, τι γίνει .. έγινε !✔️

Συντονίζει:

Δημήτρης Σπορίδης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατροπαιδαγωγός

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής: 2315200023 και 2315200071

Μέχρι 20 άτομα.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικά καλτ φαινόμενα… με popcorn και γαρύφαλλα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 13:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

Ομιλητές/Ομιλήτριες:

Γρηγόρης Πασχαλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ

Γιάννης Ζαχόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης

Σουζάνα Τουτζιάρη, Ερευνήτρια Ψηφιακής Κουλτούρας

Χαρά Κολαΐτη, Εικαστικός, περφόρμερ

Θάνος Αλεξανδρής, Συγγραφέας και ηθοποιός

Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ, ηθοποιός, σκηνοθέτης

ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ

Στο τότε ή στο σήμερα;

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:30

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 13:00

Ένας παλιός υπολογιστής που βουίζει αργά, ένα τηλέφωνο που περιμένει να χτυπήσει, ένα κασετόφωνο που κρατά μέσα του φωνές, τραγούδια και εφηβικά όνειρα. Πώς έπαιζαν οι γονείς μας όταν ήταν παιδιά; Πώς επικοινωνούσαν, πώς άκουγαν μουσική, πώς ονειρεύονταν;

Ένα εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Μια συνάντηση γενεών, όπου το τότε και το τώρα μπλέκονται, δημιουργώντας μια κοινή, ζωντανή ανάμνηση.

Τα αντικείμενα του χθες γίνονται πρωταγωνιστές και μας καλούν να θυμηθούμε. Εσύ που θα ήθελες να ζεις; Στο τότε ή στο σήμερα;

Συντονίζουν:

Ματίνα Παγουλάτου, θεατροπαιδαγωγός

Μαίρη Χατζηαγγελίδου, θεατροπαιδαγωγός

Για παιδιά από 8 έως 12 ετών

Απαιτείται δήλωση συμμετοχής: 2315200023 και 2315200071

Μέχρι 12 άτομα.

Πληροφορίες-Κρατήσεις

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με ελεύθερη είσοδο .

με . Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνείτε με το Γραφείο Δραματολογίου του ΚΘΒΕ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2315200023 και 2315200071 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00–15.00) / email: drama@ntng.gr

και (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00–15.00) / email: drama@ntng.gr Δηλώσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια μέχρι Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων για τα εργαστήρια μέσω κρατήσεων, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης-συμμετοχής την ίδια μέρα, με σειρά προτεραιότητας.

Για τις δράσεις στο Φουαγιέ δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Ομάδα σχεδιασμού και οργάνωσης παραγωγής:

Μαριλύ Βεντούρη

Άννα Μαρία Γάτου

Μαρία Λαζαρίδου

Φωτεινή Λογοθετίδου

Κωνσταντίνα Ματζίρη

Στέλλα Παπαδημητρίου

Την ενότητα των ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ επιμελούνται οι δύο θεατροπαιδαγωγοί του ΚΘΒΕ, Ματίνα Παγουλάτου και Μαρία Χατζηαγγελίδου.