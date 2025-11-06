Θεσσαλονίκη: Σήμερα η απονομή του βραβείου “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα

Σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 18.30 στη Ροτόντα, θα απονεμηθεί από το Ίδρυμα Θεοφανώτο διεθνούς κύρους Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ στην EUROPA NOSTRA, τον Οργανισμό που προάγει την αξία της ενότητας μέσα από την ποικιλομορφία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, και συμβάλει στην εμβάθυνση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης για τις επόμενες γενιές.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική τελετή, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θα «φωτίσει» το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης.

Το βραβείο θα απονείμει η Α.Ε., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Το Βραβείο Αυτοκράτειρα Θεοφανώ είναι μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε στην καρδιά της Ευρώπης, και συσπείρωσε από το ξεκίνημά της κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής, της διπλωματίας, των γραμμάτων και του πολιτισμού και απονέμεται για έκτη χρονιά φέτος.

Το 2020 το Βραβείο επικεντρώθηκε στην Εκπαίδευση και απονεμήθηκε στο Πρόγραμμα Erasmus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινε δεκτό προσωπικά από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Το 2021 η Επιστήμη ήταν στο επίκεντρο: ο Δρ. Uğur Şahin και η Δρ. Özlem Türeci, το ζευγάρι επιστημόνων που ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ήταν οι παραλήπτες του βραβείου για την αφοσίωσή τους στο Κοινό Καλό. Το 2022, το Βραβείο ανέδειξε τον βασικό ρόλο της Τέχνης ως κοινού εδάφους για την αμοιβαία κατανόηση και απονεμήθηκε στον παγκοσμίου φήμης μαέστρο, κ. Daniel Barenboim και την πρωτοβουλία του να ιδρύσει την Ορχήστρα West-Eastern Divan, ένα εξαιρετικά συμβολικό έργο για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των λαών.

Το 2023 απονεμήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Gutteres, εστιάζοντας στον ανθρωπιστικό ρόλο της πολυμερούς ηγεσίας. Το περσινό βραβείο απονεμήθηκε στα Special Olympics στο όνομα του Προέδρου, Δρ. Timothy Shriver, για τον στόχο τους να αναδείξουν τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και να οικοδομήσουν μια συμπεριληπτική κοινωνία, έναν κόσμο όπου όλοι τιμώνται, είναι αποδεκτοί και ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους.

Φέτος, το βραβείο τιμά την εξαιρετική συμβολή της EUROPA NOSTRA στη διαφύλαξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους πυλώνα ενότητας, ταυτότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης.

Για περισσότερα από 60 χρόνια, η EUROPA NOSTRA, η «Φωνή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών» για την πολιτιστική κληρονομιά, εργάζεται αδιάλειπτα για την ενίσχυση των κοινών αξιών και της πολιτιστικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αποτελεί το σημαντικότερο δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, και μέσα από το έργο της, το Ίδρυμα Θεοφανώ αναγνωρίζει τον ρόλο και τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατήρησης και της ανάδειξής της, ως σημείο αναφοράς και δύναμης της σύγχρονης Ευρώπης απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας.

Το βραβείο θα παραλάβουν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, Καθ. Δρ. Hermann Parzinger και η Γενική Γραμματέας, Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

Η Τελετή Απονομής θα αποτελέσει για μία ακόμη χρονιά, τόπο συνάντησης σημαντικών προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας που έρχονται ειδικά γι’ αυτό τον λόγο στη Θεσσαλονίκη.

Τη φετινή εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, Herman Van Rompuy, Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και π. Πρωθυπουργός του Βελγίου, η π. Πρόεδρος της Φιλανδίας Tarja Halonen, η π. Πρόεδρος της Ιρλανδίας Mary McAleese, ο π. Πρεσβευτής της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Sir Ivan Rogers, η π. Υπουργός Εσωτερικών Ισπανίας Maria Luisa Poncela και πολλοί άλλοι.

Η Τελετή Απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του αναλογικού και ψηφιακού καναλιού της ΕΡΤ3 και του ERTFLIX (στα Ελληνικά) και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.theophano.eu και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Θεοφανώ (στα Αγγλικά).