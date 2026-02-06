Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την κωμωδία “Μην πεις όχι μωρό μου” στο Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς “Στ. Κουγιουμτζής”

Το «Μην πεις όχι μωρό μου», η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα, επιστρέφει γιατί το ζητήσατε, κάνοντας πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 9.15 μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς «Στ. Κουγιουμτζής» (πρώην Χηλής).

Λίγα λόγια για το έργο: Οι συνέταιροι ενός οίκου κοσμημάτων και μόδας μπαίνουν σε μπελάδες όταν ο απερίσκεπτος Άκης ανακατεύει στις βρωμοδουλειές του, τον ηθικό και καθόλα επαγγελματία Πέτρο. Ο Άκης καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να ρίξει στην αγκαλιά του μια σέξι influencer – μοντέλο, βάζοντας τον Πέτρο να τον καλύψει. Δεν θα αργήσει όμως η στιγμή που θα εμφανιστούν ο σύζυγος της influencer και άλλες 3 εμπλεκόμενες γυναίκες. Αλήθεια, τι ρόλο θα παίξει σε αυτό το μπέρδεμα, η κρυμμένη…στρουθοκάμηλος;

Το «Μην πεις όχι μωρό μου», είναι εμπνευσμένο από την τηλεοπτική κωμωδία του 1973 «Not now darling» των J. Chapman & R. Cooney.

Συντελεστές

Κείμενο – σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας

Σκηνικά – κοστούμια: Μαρία Βλάχου

Μουσική – στίχοι – ερμηνεία: Μαρία Παπαγιάννη

Ενορχήστρωση: Παντελής Καραματσούκης

Κοσμήματα – props: Θέατρο Άρατος, Σοφία Αϊβάζογλου

Ήχοι – φώτα: Τάσος Πέππας

Graphics design: Νίκος Γκάρας, Βασίλης Τσικάρας

Επικοινωνία: Έρη Χριστοφορίδου

Trailer: Aratos Films

Παίζουν οι: Σοφία Αϊβάζογλου, Σταύρος Βαφειάδης, Νίνα Μυλωνά, Μαρία Παπαγιάννη, Κική Σπύρου, Γιώργος Τούλης, Ειρήνη Τσαρσιταλίδου και ο Βασίλης Τσικάρας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΣΤ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ»

Τριπόλεως & Χηλής 12

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 9.15 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

12 ευρώ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τ. 2315 312487 / 6945 512412

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

www.goldmall.gr