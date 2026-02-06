MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την κωμωδία “Μην πεις όχι μωρό μου” στο Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς “Στ. Κουγιουμτζής”

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Το «Μην πεις όχι μωρό μου», η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα, επιστρέφει γιατί το ζητήσατε, κάνοντας πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 9.15 μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς «Στ. Κουγιουμτζής» (πρώην Χηλής). 

Λίγα λόγια για το έργο: Οι συνέταιροι ενός οίκου κοσμημάτων και μόδας μπαίνουν σε μπελάδες όταν ο απερίσκεπτος Άκης ανακατεύει στις βρωμοδουλειές του, τον ηθικό και καθόλα επαγγελματία Πέτρο. Ο Άκης καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να ρίξει στην αγκαλιά του μια σέξι influencer – μοντέλο, βάζοντας τον Πέτρο να τον καλύψει. Δεν θα αργήσει όμως η στιγμή που θα εμφανιστούν ο σύζυγος της influencer και άλλες 3 εμπλεκόμενες γυναίκες. Αλήθεια, τι ρόλο θα παίξει σε αυτό το μπέρδεμα, η κρυμμένη…στρουθοκάμηλος; 

Το «Μην πεις όχι μωρό μου», είναι εμπνευσμένο από την τηλεοπτική κωμωδία του 1973 «Not now darling» των J. Chapman & R. Cooney.

Συντελεστές
Κείμενο – σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας
Σκηνικά – κοστούμια: Μαρία Βλάχου
Μουσική – στίχοι – ερμηνεία: Μαρία Παπαγιάννη
Ενορχήστρωση: Παντελής Καραματσούκης
Κοσμήματα – props: Θέατρο Άρατος, Σοφία Αϊβάζογλου
Ήχοι – φώτα: Τάσος Πέππας 
Graphics design: Νίκος Γκάρας, Βασίλης Τσικάρας 
Επικοινωνία: Έρη Χριστοφορίδου
Trailer: Aratos Films

Παίζουν οι: Σοφία Αϊβάζογλου, Σταύρος Βαφειάδης, Νίνα Μυλωνά, Μαρία Παπαγιάννη, Κική Σπύρου, Γιώργος Τούλης, Ειρήνη Τσαρσιταλίδου και ο Βασίλης Τσικάρας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΣΤ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ»
Τριπόλεως & Χηλής 12

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 9.15 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
12 ευρώ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τ. 2315 312487 / 6945 512412

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
www.goldmall.gr

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ηλεία: Σπείρα διέπραττε διαρρήξεις με συντονισμό από έγκλειστο στην φυλακή – 290.000 ευρώ η λεία τους

LIFESTYLE 11 λεπτά πριν

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη: Ένα άλογο τρόμαξε, το δικό μου πανικοβλήθηκε και έπεσα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 6 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Φεβρουαρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Λιόν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΚΚΕ: Ερώτηση για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις Κομισιόν – Συμβουλίου για εφαρμογή της επικίνδυνης για τους λαούς και τους αγρότες συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 51 λεπτά πριν

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους από ορμητικά νερά με “σχοινί” από δεμένα σεντόνια – Δείτε βίντεο