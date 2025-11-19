Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την “Αφηγήτρια Ταινιών” στο θέατρο Σοφούλη

“Η Αφηγήτρια Ταινιών” κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Θέατρο Σοφούλη στη Θεσσαλονίκη. Η Κάτια Γέρου πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό κείμενο του Hernán Rivera Letelier.

Στη σκηνή του Θεάτρου Σοφούλη η Κάτια Γέρου θα ζωντανέψει τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, που έχει το σπάνιο χάρισμα να αφηγείται ή μάλλον να «ζωντανεύει»… τις ιστορίες των ταινιών.

Λίγα λόγια

Χιλή… Δεκαετία του ’60…

Σε μια πόλη ορυχείων, όπου οι περισσότεροι κάτοικοί δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο για το σινεμά, η «αφηγήτρια» προσφέρει μια φυγή στο όνειρο, τη στιγμή που η χώρα μεταμορφώνεται ριζικά και για πάντα.

Η Μάγια Πολιτάκη σκηνοθετεί μια γλυκόπικρη ιστορία, όπου παρελαύνουν η Μέριλιν Μονρόε, Ο Χαμφρει Μπογκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την έρημο.

«Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες… Όλοι θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος».

Δυστυχώς όμως, το όνειρο είναι τόσο εφήμερο όσο και η διάρκεια μιας ταινίας…

Ένας ύμνος στην αιώνια δύναμη της αφήγησης.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Κάτια Γέρου

Μετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Μάγια Πολιτάκη

Σκηνικά: Νίκος Πολίτης, Κατερίνα Σωτηρίου

Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια οπτικού υλικού: Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Στοιχεία παντομίμας: Johnny O

Φωτογραφίες: Γιώργος Βέργαδος

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Θερμές ευχαριστίες:

Τάσο Σκλαβούνο, Angelina Encinas, Μαριλένα Μόσχου, Νάνσυ Τρικαλίτη

Info

Ημέρα: Πρεμιέρα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου (και κάθε δεύτερη Τετάρτη)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Ώρα: 19:00

Γενική Είσοδος: 15 ευρώ

Προαγορά εισιτηρίων, προπώληση : www.more.com

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)