Θεσσαλονίκη: Πολιτιστικές διαδρομές και ιστορικές εμπειρίες τον Απρίλιο – Ξεχωρίζει η σημερινή ξενάγηση στα τείχη της πόλης

THESTIVAL TEAM

Ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ξεναγήσεις, ιστορικές διαλέξεις, ημερήσιες εκδρομές αλλά και ταξίδι στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τόσο τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα όσο και λιγότερο γνωστές πτυχές του παρελθόντος.

Ξενάγηση στα τείχη της Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική ξενάγηση με τίτλο «Τα τείχη της Θεσσαλονίκης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου στις 10:30.

Η διαδρομή εστιάζει κυρίως στο δυτικό τμήμα των τειχών και ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ξεναγικά μονοπάτια, αποκαλύπτοντας «κρυμμένες» ιστορίες, επιγραφές, άγνωστα σημεία και θραύσματα μνήμης που συνθέτουν τη διαχρονική ταυτότητα της πόλης.

Μέσα από την περιήγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τόσο τις μεγάλες ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη όσο και τη λεγόμενη «μικροϊστορία» – τις καθημερινές ιστορίες ανθρώπων που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της στο πέρασμα των αιώνων.

Με οδηγό τον Τάσο Παπαδόπουλο, η ξενάγηση υπόσχεται μια βιωματική εμπειρία γνώσης, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και φωτίζοντας πτυχές της πόλης που παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Απριλίου επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πλούτο και τη δυναμική της Θεσσαλονίκης ως προορισμού ιστορίας και πολιτισμού.

