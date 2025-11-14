Θεσσαλονίκη: “Οι περιπέτειες της Πέππα” αύριο στο θέατρο Κολοσσαίον

Αναζητάτε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλη την οικογένεια; Ελάτε να απολαύσετε τους αγαπημένους χαρακτήρες που έχουν κλέψει τις καρδιές των παιδιών και να ζήσετε το φαντασμαγορικό σόου «Οι Περιπέτειες της Πέππα», το οποίο παρουσιάζει η Kolossaion Productions η εταιρεία που έχει διακριθεί για τις μεγάλες παιδικές θεατρικές επιτυχίες της και έχει προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στο παιδικό θέατρο.

Το πρωτότυπο έργο της Hasbroμεταφέρεται στο θέατρο για να σας προσφέρει την ευκαιρία να συναντήσετε την Πέππα, τον Τζωρτζ, την οικογένεια και τους φίλους τους σε μια περιπέτεια γεμάτη μάθηση και διασκέδαση.

«Οι Περιπέτειες της Πέππα», ένα ζωντανό, διαδραστικόθεαματικό σόου, γεμάτο μουσική, τραγούδι, γέλιο και φυσικά… νερόλακκους!

Ένα αξέχαστο θεατρικό ταξίδι παρέα με την Πέππα, τον αγαπημένο της αδερφό Τζωρτζ (και τον δεινόσαυρό του, φυσικά!), τη φίλη της Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη Ρεβέκκα Κουνέλη, την αγαπημένη τους δασκάλα, Μαντάμ Γαζέλα,τον Μπαμπά Γουρουνάκη και την Μαμά Γουρουνίτσα!

Λίγα λόγια για το έργο:

Η ιστορία ξεκινά στο σχολείο της Πέππα, όπου η Μαντάμ Γαζέλα παίρνει παρουσίες και διδάσκει στα παιδιά πώς να φτιάχνουν τη δική τους μουσική. Με τραγούδι, χορό και πολλή φαντασία, η τάξη ετοιμάζεται για μια συναρπαστική εκδρομή για κατασκήνωση στο δάσος. Ο Μπαμπάς Γουρουνάκης παίρνει το τιμόνι και η Πέππα, μαζί με τη Σούζυ Προβατίνα, τον Πέντρο Πόνυ, τη ΡεβέκαΚουνέλη και τον μικρό Τζωρτζ με τον αγαπημένο του δεινόσαυρο, ξεκινούν για μια διασκεδαστική περιπέτεια.

Στη διαδρομή, η παρέα ανακαλύπτει τη μαγεία της φύσης, γνωρίζει τα πλάσματα του δάσους και μαθαίνει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες με θάρρος και συνεργασία.

Όμως, μια ξαφνική καταιγίδα φέρνει τα πάνω κάτω! Η βροχή γεμίζει τον δρόμο με νερόλακκους και η εκδρομή μετατρέπεται σε ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και παιχνίδι.

Καθώς τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο, καταλαβαίνουν τη σημασία της φιλίας και της ομαδικότητας. Θα καταφέρουν άραγε να συνεχίσουν την περιπέτειά τους και να φτάσουν στον προορισμό τους;

Με εντυπωσιακά σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια, αγαπημένα τραγούδια και διαδραστικές σκηνές, η παράσταση θα κάνει τα παιδιά να νιώσουν πως βρίσκονται πραγματικά στον κόσμο της Πέππα.

Η μουσική, το γέλιο και η θετική ενέργεια πλημμυρίζουν τη σκηνή, προσφέροντας σε όλη την οικογένεια μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που θα κάνει τα παιδιά να τραγουδήσουν, να γελάσουν, να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συνεργασίας και της φιλίας!

Η πολυαναμενόμενη θεατρική παράσταση«Οι Περιπέτειες της Πέππα», με πάνω από 1.000.000 εισιτήρια παγκοσμίως, περιοδεύει στην Ελλάδα και φέρνει την αστείρευτη ενέργεια και τη μαγεία του θεάτρου στη χώρα μας.

«Οι περιπέτειες της Πέππα» θα παρουσιαστούν για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων σε πάνω από 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Μην παραλείψετε αυτή την εξαιρετική ευκαιρία και φροντίστε να εξασφαλίσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, προκειμένου να ζήσετε μια ανεπανάληπτη θεατρική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Οι μικροί θεατές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα λατρέψουν αυτήν τη φαντασμαγορική, ζωντανή θεατρική και μουσική εμπειρία διάρκειας 70 λεπτών!

«Οι περιπέτειες της Πέππα» Η Πέππα και οι φίλοι της σας περιμένουν για την πιο διασκεδαστική-περιπέτεια της χρονιάς!



Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου

Μουσική: Χάρης Γκατζόφλιας

Χορογραφίες: Όλια Μήτσιου

Σκηνικά: Ντίνα Ζαφειρίου

Κοστούμια: UnderdogEntertainment

Φωτισμοί: Τρύφων Κεχαγιάς

Κατασκευέςσκηνικών: KolossaionProductions

Artwork: ΝτίναΖαφειρίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αυγερινή Λιόλιου

Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Φωτογράφιση: Γιώργος Νάκης

Παραγωγή: KolossaionProductions

Παίζουνοι ηθοποιοί:Ιωάννα Διαμαντούλη, ΚριστιάναΚαρρίκι,Εύα Μαυρίδου, Δημήτρης Μπουζούδης, Βλάσης Παπακωνσταντίνου, Ξένια Παυλίδου, Κατερίνα Τζημουράκα.

Η νέα επίσημη θεατρική παράσταση «Οι περιπέτειες της Πέππα» θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κολοσσαίον, το Σάββατο 15, 22 & 29 Νοεμβρίου 2025 στις 2:30μ.μ.

Tιμή εισιτηρίου: από 12€

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peripeteies-ti-peppa/ και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Βασ. Όλγας 150

Πληροφορίες στο 6987 089 778 και στο 2310 834 996