Θεσσαλονίκη: Οι “Πειρατές του Αιγαίου” του Ιουλίου Βερν στο Artbox Fargani από σήμερα για λίγες παραστάσεις

Η νέα θεατρική παραγωγή «Οι Πειρατές του Αιγαίου» είναι μια συναρπαστική παιδική παράσταση, βασισμένη στο έργο του Ιουλίου Βερν και από σήμερα έρχεται στο θέατρο Artbox Fargani, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με φόντο το Αιγαίο και την Επανάσταση του 1821 πρωταγωνιστές μορφές εμπνευσμένες από την Ιστορία και τη φαντασία του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα ζωντανεύουν στη σκηνή με πρωτότυπη μουσική, χορό, καταιγιστική δράση και χαρακτήρες που καθηλώνουν μικρούς και μεγάλους .

Το έργο, σε ελεύθερη θεατρική διασκευή για παιδιά, φέρνει στο προσκήνιο τον ηρωισμό, την έννοια της πατρίδας και την ελπίδα της ελευθερίας.

Ο Ιούλιος Βερν, γνωστός για τα μυθιστορήματά του που παντρεύουν την περιπέτεια με την επιστήμη, απέδωσε με μοναδικό τρόπο, στο βαθιά συγκινητικό και ιστορικά σημαντικό αυτό έργο του, φόρο τιμής στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία.

Με δυναμική σκηνοθεσία, σύγχρονες χορογραφίες, ξιφομαχίες, οπτικά εφέ και πολυεπίπεδους χαρακτήρες, η παράσταση στοχεύει να συγκινήσει, να ψυχαγωγήσει και κυρίως να εμπνεύσει, φέρνοντάς μαςσε επαφή με μια εποχή που διαμόρφωσε την ελληνική ταυτότητα.Mε σεβασμό στην ιστορική ακρίβεια αλλά και με τη θεατρική ελευθερία που απαιτεί η φαντασία ενός παιδιού.

“Σαλπάρετε με τους Πειρατές του Αιγαίου σε μια θεατρική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. «Οι Πειρατές του Αιγαίου» ένα έργο γεμάτο θάλασσα, ιδανικά, εσωτερικές συγκρούσεις και ελπίδα. Μην το χάσετε.”, αναφέρουν οι συντελεστές της παράστασης.

Συντελεστές:

Ελεύθερη Θεατρική Διασκευή: Χριστόφορος Χριστοφορίδης, Βασίλης Αραμπατζής

Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Πρωτότυπη Μουσική: Κωνσταντίνος Μοσχοβίτης (CosMosch)

Χορογραφίες / Σπαθογραφίες / Κίνηση: Φιλιώ Ζαγοράκη

Ενδυματολογία / Σκηνογραφία: Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Αννέτα Ιμπρισίμη

Σκηνικά: KolossaionProductions

Artwork: Ντίνα Ζαφειρίου

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Γιάννης Κυρατζής, Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Συμπαραγωγή:Kolossaion Productions, ArtboxFargani, Twimagination

Παίζουν: Στέφανος Κανακίδης, Παναγιώτης Καπρίτσιος, Ζωή Πάπαρη, Νίκος Πέτρου, Νίκος Πρέζιος





Δείτε το trailer:

Τιμή εισιτηρίου:από10€

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/oi-peirates-tou-aigaiou/

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟ ARTBOXFARGANI.

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI Αγίου Παντελεήμονος 10, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα) Τηλ.: 2310 208 007

«ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κυριακή 9, 16, 23/11 2025 στις 11:30π.μ.

Σάββατο 29/11 2025 στις 5:00μ.μ.

Πληροφορίες στο 2310 208007,2311 218 224,6987 089 778

Πραγματοποιούνται καθημερινές παραστάσεις για σχολεία κατόπιν συνεννόησης.

(Τηλ. 6983053318).Οι παραστάσεις για τα σχολεία θα συνεχιστούν.