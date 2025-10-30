Θεσσαλονίκη: Οι παράσταση “Ας περιμένουν οι γυναίκες” από αύριο στο Artbox Fargani

Μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές κωμωδίες των τελευταίων δεκαετιών ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο, στο Art box Fargani στη Θεσσαλονίκη από τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Το «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη, η θρυλική ταινία του 1998 με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, Αργύρη Μπακιρτζή, που χάρισε στο ελληνικό κοινό ατάκες-σταθμούς καιστιγμές ξεκαρδιστικού σουρεαλισμού, αποκτά νέα θεατρική πνοή με ένα καστ εξαιρετικών ηθοποιών:

Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Τζιβίσκος, Νικόλας Βασιλειάδης, Νικίτα Ηλιοπούλου και Μαγδαληνή Μπεκρή.

Η παράσταση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με τον μαέστρο Μιχάλη Χατζηαναστασίου επί σκηνής και τα τραγούδια της ταινίας να ερμηνεύονται live από την Αλεξάνδρα Μάγκου δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε ξέφρενη γεμάτη ρυθμό και κέφι – όπως ακριβώς επιτάσσει και το έργο του Τσιώλη.

Η υπόθεση:

Καλοκαίρι. Δύο μπατζανάκηδες, ο Πάνος κι ο Μιχάλης, βιοτέχνες στην βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν το ταξίδι τους για διακοπές στη Θάσο, όπου τους περιμένουν οι οικογένειές τους. Λίγο έξω από τη λίμνη Βόλβη, ένα απρόσμενο συμβάν σταματά την πορεία τους. Ο τρίτος μπατζανάκης, που ήδη βρίσκεται στη Θάσο και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις οικογένειες, σπεύδει να τους παραλάβει.

Από εκεί ξεκινά ένα οδοιπορικό γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες – ένα ταξίδι τριών ανδρών που, αποφεύγοντας τη ρουτίνα και τις ευθύνες τους, αναζητούν για λίγο το όνειρο.

Η ψυχή του έργου

Η θεατρική μεταφορά δεν θα μπορούσε παρά να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα του Τσιώλη, εκεί που

«Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου» συναντούν τη φράση-δήλωση «διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε».

Με χιούμορ και ευαισθησία, η παράσταση μας υπενθυμίζει γιατί αυτό το ταξίδι τριών ανδρών παραμένει τόσο βαθιά ανθρώπινο, ένα καθαρά ελληνικό roadtrip, γεμάτο στιγμές γέλιουκαι ανατροπών.

Γιατί τώρα;

Η ταινία του Τσιώλη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια cult φαινόμενο, με τις ατάκες της να κατακλύζουν τα socialmedia και να ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την ανεπιτήδευτη και βαθιά ελληνική ψυχή του έργου.

Η θεατρική μεταφορά της επιχειρεί να μεταφέρει αυτή τη μοναδική αίσθηση στη σκηνή, με φρεσκάδα αλλά και σεβασμό, προσκαλώντας μας όλους σε μια αλλιώτικη περιπλάνηση – με μπόλικη ειρωνεία, συγκίνηση και αυθεντικό γέλιο.

Μια γνήσια ελληνική κωμωδία εμπνευσμένη από τηναγαπημένη ταινία που υπόσχεται να σας παρασύρεισε ρυθμούς αστείρευτου γέλιου.

Συντελεστές

Κείμενο: Σταύρος Τσιώλης

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Λάσκαρης

Σκηνικά: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Μιχάλης Χατζηαναστασίου

Κίνηση: Ιωάννα Μήτσικα

Ενδυματολογική επιμέλεια: Μυρτώ Μητσοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Κυρατζής

Κατασκευή σκηνικών: Kolossaion Productions, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης

Μουσική παραγωγή &Programming – Μίξη ήχου: Ironmic_studio

Φωτογράφιση: Καλφαμανώλης Γιώργος

Φωτογραφίες παράστασης: Νάκης Γιώργος

Γραφιστικά – αφίσα: Ναταλία Μπουτάση

Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς

Πρόγραμμα παράστασης: Εκδόσεις Πανοπτικόν

Οργάνωση παραγωγής: Παναγιώτης Μητσόπουλος

Παραγωγή: Kolossaion Productions, ArtboxFargani

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Τζιβίσκος, Νικόλας Βασιλειάδης, Νικίτα Ηλιοπούλου, Μαγδαληνή Μπεκρή.

Μαέστρος επί σκηνής: Μιχάλης Χατζηαναστασίου

Τραγούδι: Αλεξάνδρα Μάγκου

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Τσιώλη για την πολύτιμη βοήθεια της.

Εισιτήρια προπωλούνται: more.com &ταμείο ΘΕΑΤΡΟY ART BOX FARGANI

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/as-perimenoun-oi-gynaikes

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πρεμιέρα: 31 Οκτωβρίου 2025

Θέατρο: Art box Fargani, Θεσσαλονίκη

Αγίου Παντελεήμονος 10, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα)

Τηλ.: 2310 208 007, 6987 089778

Πρόγραμμα παραστάσεων

Παρασκευή στις 9:00μ.μ.

Σάββατο στις 9:00μ.μ.

Κυριακή στις 8:00μ.μ.