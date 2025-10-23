Θεσσαλονίκη: Ο βιρτουόζος του ακορντεόν Ρίτσαρντ Γκαλιάνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μία νύχτα ποίησης και συναισθημάτων, μία νύχτα μουσικής μυσταγωγίας, μία νύχτα που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, με την υπογραφή ενός θρύλου της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, του μέγιστου βιρτουόζου του ακορντεόν Richard Galliano.

Μαθητής και άξιος συνεχιστής του Astor Piazzolla, γητευτής των αισθήσεων και βασιλιάς της νοσταλγίας, ο Galliano μας επανασυστήνει το εμβληματικό άλμπουμ Viaggio, μέσα από το σχήμα New Viaggio Trio — σε μια βραδιά όπου οι μελωδίες αποκτούν ψυχή και λάμψη.

Το New Viaggio Trio σηματοδοτεί ανεπανάληπτες στιγμές μουσικής έκφρασης, παιγμένες με πάθος σε μια φαντασμαγορική βραδιά. Ένα διαχρονικό μουσικό ταξίδι που, μέσα από τη μοναδική γλώσσα του Richard Galliano, ηχεί σαν σαγηνευτική ηχώ από το παρελθόν που επιστρέφει ιδανικά στο παρόν. Τζαζ και τανγκό, τότε και τώρα: ποιος δεν θα ήθελε να βυθιστεί — και να χαθεί — στη μαγεία μιας ατμόσφαιρας που μόνο ένας αληθινός μαέστρος μπορεί να δημιουργήσει; Ένας μαέστρος που, εκτός από τον Piazzolla, έχει συνυπάρξει στη σκηνή με τους Chet Baker, Brigitte Fontaine, Jan Garbarek, Charles Aznavour, Wynton Marsalis και πλειάδα άλλων θρύλων.

Richard Galliano Ακορντεόν

Jean-Marie Écay Κιθάρα

Bruno Rousselet Κοντραμπάσο

Jean-Christophe Galliano Τύμπανα

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 21:00 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

30€, 20€, 15€, 12€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3472