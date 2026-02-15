MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ο “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” από το Θέατρο Κούκλας Redicolo σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

THESTIVAL TEAM

Ο «Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία» είναι μια πρωτότυπη παράσταση σύγχρονου θεάτρου κούκλας από τους Redicolo για όλη την οικογένεια, με έντονη θεατρική δράση και ζωντανή μουσική επί σκηνής. Κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος, κουκλοπαίκτες που λειτουργούν παράλληλα ως αφηγητές και μουσικοί, και μια σκηνή που μετατρέπεται σε πεδίο συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κούκλες, ηθοποιούς και κοινό, συνθέτουν μια δυναμική θεατρική εμπειρία. Τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς μία ιστορία, αλλά καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στη θεατρική διαδικασία.

Ο Ρομπέν των Δασών είναι ο καλύτερος σε όλα. Γενναίος, δίκαιος, πάντα έτοιμος να υπερασπιστεί τους αδύναμους και να πολεμήσει την αδικία. Όλοι τον θαυμάζουν και όλοι ζητούν τη βοήθειά του. Κι όμως, πίσω από τον ήρωα που τα καταφέρνει πάντα, κρύβεται μια ουσιαστική ερώτηση: μπορεί ένας ήρωας να τα καταφέρει μόνος του; Μήπως ακόμη και ο πιο δυνατός χρειάζεται, κάποια στιγμή, τη βοήθεια των άλλων;

Η παράσταση αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση της γνωστής ιστορίας, βασισμένη σε πρωτότυπο κείμενο γραμμένο ειδικά για την ομάδα Redicolo. Με όχημα το χιούμορ, τις ανατροπές και τη ζωντανή συμμετοχή των παιδιών, μιλά για τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και τη δύναμη που γεννιέται όταν δεν πορευόμαστε μόνοι.

TRAILER ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: https://youtu.be/hBtecC8JrGw

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Ματίνα Τσικριτζή

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Κατασκευή κουκλών: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Σκηνικό: Βίκυ Γούσιου

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Μόμτσιος

Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου

Trailer: Σταύρος Συμεωνίδης

Παραγωγή: Θέατρο Κούκλας REDICOLO

Παίζουν: Γιάννης Μόμτσιος, Νίκος Ραφαηλίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:30

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Ηλικίες: για παιδιά από 4 ετών και για όλη την οικογένεια

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Εισιτήρια: www.more.com/gr-el/tickets/redicoloroben

και στο ταμείο του Θεάτρου

Κρατήσεις για κοινό: 6976 055 790

Κρατήσεις για σχολεία: 6986 580 842

Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου παραστάσεων της ομάδας Redicolo στο Θέατρο Αμαλία για τη φετινή θεατρική περίοδο.

Πληροφορίες και προπώληση για όλες τις παραστάσεις:

www.more.com/gr-el/tickets/theater/redicolo-amalia

Θεσσαλονίκη

