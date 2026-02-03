Θεσσαλονίκη: Ο “Νανουριστής” και σήμερα στο θέατρο ArtBox Fargani

Ο «Νανουριστής» του Θανάση Τριαρίδη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο «Νανουριστή» ο Θανάσης Τριαρίδης κατασκευάζει ένα σύγχρονο ρομαντικό θρίλερ, ένα συναρπαστικό έργο που μέχρι την τελευταία σκηνή καταφέρνει και παρασύρει τον θεατή στη διαρκή αμφιβολία για την έκβαση της υπόθεσης και την αλλοπρόσαλλη φύση των ανθρώπων.

Με εργαλεία που γνωρίζει πολύ καλά να χειρίζεται (όπως τα παιχνίδια των ρόλων) καθοδηγεί με μαεστρία την ακραία ιστορία του και συγχρόνως μας διδάσκει για άλλη μια φορά πως τα όρια της λογικότητας και της φαντασίας είναι παιχνιδάκι μπροστά στη θέληση του τέρατος που ονομάζεται ανθρώπινος εγκέφαλος.

Ένας φημισμένος επαγγελματίας που οδηγεί στο θάνατο τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να τερματίσουν τη ζωή τους, είναι ο Νανουριστής.

Μια ιδιότροπη και πολύ γνωστή καθηγήτρια της ρομαντικής λογοτεχνίας αποφασίζει να τον προσλάβει για να τη συνοδεύσει αυτή τη νύχτα με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο τελευταίο της ταξίδι.

Όμως ένα παιχνίδι ρόλων που σοφίζεται ο Νανουριστής για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση οδηγεί τα γεγονότα στα άκρα καθώς το παρελθόν μπλέκεται με αδυσώπητο τρόπο στο παρόν μέσα από ιστορίες που κανείς δεν ξέρει αν είναι αληθινές ή όχι.

Τελικά ποιά είναι η προσωπίδα και ποιό το αληθινό πρόσωπο του καθενός; Είναι ο επερχόμενος θάνατος ικανός να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ή μήπως κι αυτός μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια των κατάλληλων ανθρώπων;

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Παύλος Δανελάτος

Σκηνογραφία: Απόστολος Αποστολίδης

Ενδυματολογία: Μαρία Καβαλιώτη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Κυρατζής

Γραφιστικά – αφίσα: Ντίνα Ζαφειρίου

Κατασκευή Σκηνικών: Kolossaion Productions

Παραγωγή: Artbox Fargani Theater, Kolossaion Productions

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Προδρόμου, Αλέξης Κότσυφας

Τιμή εισιτηρίων: από 13€

Εισιτήρια προπωλούνται: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-nanouristis

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟΥ ARTBOX FARGANI.

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI Αγίου Παντελεήμονος 10, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα) Τηλ.: 2310 208 007

Πληροφορίες στο 2310 208007, 6987 089 778

Παραστάσεις:

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 9:00μ.μ.

Τρίτη 3 & 10 Φεβρουαρίου στις 9:00μ.μ.

