Θεσσαλονίκη: Ο “Μολυβένιος Στρατιώτης” από αύριο στο θέατρο Αριστοτέλειον

Το θέατρο «Αριστοτέλειον» παρουσιάζει φέτος το μαγευτικό Μολυβένιο Στρατιώτη, σε μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αναστάση Δεληγιάννη. Το κλασσικό μυθιστόρημα θα ζωντανέψει γεμάτο μελωδίες και χορό, που θα μας οδηγήσει σε μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα και αξίες που φωτίζουν τις γιορτινές μέρες.

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, που θα μας συντροφεύσει και θα μας ταξιδέψει, εξιστορώντας μας την αγάπη, τη φιλία , τη δοτικότητα, την αλληλεγγύη.

Μια μουσικο-θεατρική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Χανς Κριστιαν Άντερσεν, με ένα πολυμελή θίασο που έρχεται να δώσει την ομορφιά των γιορτών και της ελπίδας.

Ο Αναστάσης Δεληγιάννης αναζωογονεί το κλασσικό παραμύθι μεταφέροντας μας στα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχουμε ζήσει.

Διανομή: Μιχάλης Στεφανίδης, Γιώργος Μιχαλάκος, Φιλιώ Ζαγοράκη, Εριφύλη Λαζαρίδου, Γιούλη Ευθυμίου, Δημήτρης Λουιζίδης, Ελένη Τατάκη, Ματθίλδη Τσέκου, Ντορίνα Ταχιράι

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Χορογραφίες : Αναστάσιος Δεληγιάννης

Μουσική Σύνθεση: Μάριος Καραμπότης

Μουσική Διδασκαλία : Εύα Σταμάτη

Επιμέλεια Σκηνικών : Ηλίας Παπαλεξανδρίδης, Κώστας Γεράσης

Κατασκευή Σκηνικού: FERKONAL

Σχεδιασμός Φωτισμών : Γιάννης Κυρατζής

Ηχοληψία: Μάνος Κόντσογλου

Ενδυματολογία : Σοφία Χουντουμάδη

Παραγωγή : Θέατρο Αριστοτέλειον

Από 15 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σάββατο: 6.30 μμ

Κυριακή: 11.30 πμ

Προπώληση: Ticketservices.gr & ταμείο θεάτρου (τηλ. 2310 262051)