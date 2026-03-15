Θεσσαλονίκη: Ο “Κύκλος με την Κούκλα” σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

Ο «Κύκλος με την Κούκλα» είναι μία παράσταση σύγχρονου θεάτρου κούκλας για παιδιά όλων των ηλικιών και για όλη την οικογένεια και έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Αμαλία. Με γιγαντόκουκλες που ξεπερνούν τα 2 μέτρα και κουκλοπαίκτες ορατούς επι σκηνής, η παράσταση εξελίσσεται μέσα από ζωντανή αλληλεπίδραση κούκλας, κουκλοπαικτών και κοινού, προσκαλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη θεατρική διαδικασία.

Το έργο, βασισμένο στο κλασικό αριστούργημα «Ο κύκλος με την κιμωλία», μεταφέρει με απλότητα και ευαισθησία το ζήτημα της δικαιοσύνης στον κόσμο των παιδιών. Δύο κορίτσια διεκδικούν την ίδια κούκλα: η Λολίτα, που την κατέστρεψε και την πέταξε, και η Πάκα, που τη βρήκε, τη φρόντισε και τη αγάπησε. Όταν η Λολίτα επιστρέφει για να τη ζητήσει πίσω, γεννιέται το κρίσιμο ερώτημα: ποια από τις δύο είναι δίκαιο να κρατήσει την κούκλα; Με τη βοήθεια των παιδιών, των κουκλών και των ηθοποιών, η παράσταση αναζητά μια «σολομώντεια λύση», ανοίγοντας χώρο για σκέψη και διάλογο.

Οι κουκλοπαίκτες λειτουργούν ταυτόχρονα ως αφηγητές και μουσικοί, ενώ οι χειροποίητες γιγάντιες κούκλες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών και κινούνται ελεύθερα στη σκηνή, δημιουργώντας ένα ζωντανό θεατρικό περιβάλλον. Ο «Κύκλος με την Κούκλα» είναι η πρώτη παραγωγή της ομάδας Redicolo και από το 2011 έχει ταξιδέψει σε εκατοντάδες σχολεία, θέατρα και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Αλφόνσο Σάστρε

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Κατασκευή κουκλών: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Πρωτότυπη μουσική: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου

Trailer: Σταύρος Συμεωνίδης

Παραγωγή: Θέατρο Κούκλας Redicolo

Παίζουν: Δέσποινα Καλπενίδου, Γιάννης Μόμτσιος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΑ

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, 11:30

Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Ηλικίες: για παιδιά από 4 ετώνκαι όλη την οικογένεια

Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο

Εισιτήρια: www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/kyklos-redicolo

και στο ταμείο του Θεάτρου

Κρατήσεις για κοινό: 6976 055 790

Κρατήσεις για σχολεία: 6986 580 842

Η ομάδα Redicoloκλείνει με την παράσταση «Ο Κύκλος με την Κούκλα»τον δεύτερο και τελευταίο κύκλο παρουσίασης όλων των παραστάσεων της στο Θέατρο Αμαλία για τη φετινή θεατρική περίοδο.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ REDICOLO

www.redicolo.com

ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ

Διεύθυνση: Αμαλίας 71, Θεσσαλονίκη