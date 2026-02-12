MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ο Κώστας Γαβράς στο σημείο “Ζ” – “Να μην περάσουμε ξανά από μίση και εμφυλίους πολέμους” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Τον μεγάλο σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά τιμά σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα το πρωί, παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και του ίδιου του σκηνοθέτη, πραγματοποιήθηκε η τελετή χωροθέτησης του “Δείκτη Μνήμης” – Σημείο Ζ, στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης.

Ο “Δείκτης Μνήμης” τοποθετήθηκε στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού πλησίον του μνημείου του Γρηγόρη Λαμπράκη ανήμερα των 93ων γενεθλίων του σπουδαίου σκηνοθέτη. Άλλωστε η πολυβραβευμένη ταινία με τίτλο Ζ (ή και Ζει) του Κώστα Γαβρά, παραγωγής 1969, έχει θέμα τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη.

Τον κ. Γαβρά υποδέχθηκε στον Δείκτη Μνήμης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης αλλά και οπ πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας.

Ο κ. Γαβράς εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη σημερινή τελετή και στάθηκε στο έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη και τη δολοφονία του.

“Είμαι πολύ συγκινημένος που σας βλέπω όλους εδώ, μπροστά σε αυτό το σημείο. Επιμένω ότι δεν είναι μια τελετή για το φιλμ, είναι μια τελετή για τον άνθρωπο, τον Λαμπράκη, που γύριζε με την πινακίδα λέγοντας “ΕΛΛΑΣ” ζητώντας ειρήνη στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να μείνει στο κοινό. Οι ιδέες αυτού του ανθρώπου για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να μείνει έτσι, όλοι μαζί να είμαστε να ξεχάσουμε όπως έλεγε τους φανατισμούς, τις διαφορές που έχουμε και να μπούμε σε μια συζήτηση μεταξύ μας. Όλοι οι Έλληνες. Και να μη περάσουμε ξανά από μίση, κι από εμφύλιους πολέμους όπως τον έζησε η γενιά μου, είναι το χειρότερο από όλα. Ελπίζω λοιπόν ο Λαμπράκης να είναι παράδειγμα. Γι’ αυτό θέλει αυτό το μνημείο γι’ αυτό έχει αυτή τη σημασία”, δήλωσε ο Κώστας Γαβράς.

“Η Θεσσαλονίκη έχει σήμερα τη μεγάλη τιμή να υποδέχεται τον Κώστα Γαβρά, τον καταξιωμένο διεθνώς σκηνοθέτη. Τον έναν που ανέδειξε σε δύσκολες στιγμές, σήκωσε τη σημαία μέσα από την τέχνη του αντιφασιστικού και αντιδικτατορικού αγώνα. Η πόλη υποδέχεται έναν μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος μαζί με τον αξέχαστο Μίκη Θεοδωράκη, σήκωσαν ψηλά μέσα από τον πολιτικό κινηματογράφο, την ανάγκη της αντίστασης, την ανάγκη για δημοκρατία”, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο κ. Αγγελούδης.

Σήμερα το απόγευμα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με την παρουσία του ίδιου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

