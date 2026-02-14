Θεσσαλονίκη: O κορυφαίος βιολονίστας Ρενό Καπουσόν και ο πιανίστας Γκιγιόμ Μπελόμ σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

Στο απόγειο της τέχνης του, ο κορυφαίος Γάλλος βιολονίστας και μαέστρος Ρενό Καπουσόν, φημισμένος διεθνώς για τη δεξιοτεχνία, την ισορροπία και το βάθος των ερμηνειών του, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα συμπράξει με τον εξαιρετικό πιανίστα Γκιγιόμ Μπελόμ σε ένα υψηλών αξιώσεων ρεσιτάλ με τις σονάτες για βιολί του Μπραμς, από τα δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου.

Καλλιτέχνες υψηλότατου επιπέδου, οι δύο Γάλλοι μοιράζονται την ίδια αφοσίωση στις λεπταίσθητες αποχρώσεις και στη μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονική της μουσικής δωματίου, που τους έχει χαρίσει μεγάλη αναγνώριση παγκοσμίως. Η ερμηνεία τους στις τρεις σονάτες για βιολί του Μπραμς, γραμμένες μεταξύ 1878 και 1888, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το συναισθηματικό βάθος του μεγάλου ρομαντικού δασκάλου στην πιο παραγωγική του περίοδο. Πρόκειται για έργα που όχι μόνο αντανακλούν μια αποφασιστική αναθεώρηση της σονάτας για βιολί και πιάνο μετά τον Μπετόβεν, αλλά και περιλαμβάνουν λεπτές μουσικές αναφορές και προσωπικές νύξεις. Ιδίως η Σονάτα αρ. 1 σε σολ μείζονα ενσωματώνει αποσπάσματα από τα τραγούδια του Μπραμς «Regenlied» («Το τραγούδι της βροχής») και «Nachklang» («Απόηχος»), τα οποία θεωρείται ότι γράφτηκαν στη μνήμη του γιου της Κλάρας Σούμαν, στενής φίλης του συνθέτη. Και στις τρεις σονάτες ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα ευρύ συναισθηματικό φάσμα –από τον ενδόμυχο λυρισμό και την τρυφερότητα έως τη δραματική ένταση και την πνευματική αυστηρότητα–, που αποκαλύπτει τον Μπραμς στην πιο βαθιά προσωπική και εκφραστική του στιγμή.

Renaud Capuçon Βιολί

Guillaume Bellom Πιάνο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε ΕΔΩ.