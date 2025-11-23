Θεσσαλονίκη: “Ο Καρυοθραύστης” έρχεται στο Metropolitan: The Urban Theater

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Γερμανού Έρνεστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν, «Ο Καρυοθραύστης»

Από τις 13 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων επιστρέφει στο θέατρο Metropolitan, για να μας μιλήσει για το μεγαλείο της αγάπης, μέσα από μια παράσταση γεμάτη από τις μελωδίες του Τσαϊκόφσκι, που θα ζεστάνει τις καρδιές μας και θα γίνει μια μεγάλη αγκαλιά για να χωρέσουν όλοι, όπως ακριβώς είναι.

Παραμονή Χριστουγέννων, η μικρή Μαίρη παίρνει από τον αγαπημένο της νονό το πιο παράξενο δώρο: έναν Καρυοθραύστη, ένα παιχνίδι με πλούσια ιστορία που πυροδοτεί τη φαντασία της και ζωντανεύει στο όνειρό της. Μαζί του θα ζήσει μια απίστευτη περιπέτεια, θα αντιμετωπίσει τον πιο φοβερό εχθρό, θα βρεθεί μπροστά σε κινδύνους, αλλά τελικά θα ανακαλύψει την αγνή και ανιδιοτελή αγάπη, αυτή τη super δύναμη που μας ωθεί να παλεύουμε για όσα πραγματικά αξίζουν στη ζωή μας.

Σε διασκευή Γιώτας Καλτσίδου, σκηνοθεσία Ανδρονίκης Μαλακόζη και έναν θίασο ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτριών, «Ο Καρυοθραύστης» είναι μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια, ένας ύμνος στην αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή, αλλά και ένα ουσιαστικό μήνυμα για τα Χριστούγεννα: να βλέπουμε τους άλλους με τα μάτια της καρδιάς!

Ετοιμαστείτε να φωνάξουμε μαζί δυνατά: «ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ!»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Ε.Τ.Α. Χόφμαν

Μουσική: Π. Ι. Τσαϊκόφσκι

Διασκευή: Γιώτα Καλτσίδου

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη

Κίνηση – Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Χορογραφίες μπαλέτου: Δήμητρα Γκουντιού

Σκηνικά: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Κοστούμια: Κατερίνα Καραογλάνη

Φωτισμοί: Emin Sirimsi

Φωτογραφίες – Trailer: Karen Gkiounasian

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Επικοινωνία – Προβολή: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Επί σκηνής:

Βίκυ Δαλαμήτρα

Δήμητρα Γκουντιού

Δημήτρης Μέξης

Έρα Μπόικου

Κωστής Κοσμίδης

και οι μπαλαρίνες (σε εναλλακτική διανομή τριών) Άννα Μαρία Πηλίδου, Βασιλιάννα Κοντού, Ελένη Τσιάτσιου, Ελευθερία Μουζακίτη, Ηώ Βασιλική Αλεφάντη, Μαρία Βασίλειου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Metropolitan: The Urban Theater, Βασ. Όλγας 65 & Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη (2311 284 773)

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Από 13 Δεκεμβρίου 2025 έως 4 Ιανουαρίου 2026, κάθε Σάββατο 17:30 & Κυριακή 11:30 και Παρασκευή 26/12/25 & 2/1/26 διπλές παραστάσεις στις 11:30 και τις 17:30

Διάρκεια παράστασης: 60’ (με δεκάλεπτο διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου: Γενική Είσοδος 12 ευρώ

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-karyo8raustis-thessaloniki/ & καθημερινά από το ταμείο του θεάτρου

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ

Parking: Ιδιωτικοί χώροι parking πλησίον του θεάτρου

