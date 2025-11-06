Θεσσαλονίκη: Ο Κ. Τασούλας απένειμε το βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” στη Europa Nostra – “Οι αξίες της γόνιμης αλληλεπίδρασης πολιτισμών κάνουν την Ευρώπη μοναδική”

«Οι αξίες της Δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, αλλά προπαντός οι αξίες της συνεννόησης και της γόνιμης αλληλεπίδρασης των πολιτισμών είναι αυτές που κάνουν την Ευρώπη μοναδική. Είναι αυτές οι αξίες που θα της επιτρέψουν να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή σε έναν ταραγμένο και αντιφατικό κόσμο», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απονέμοντας απόψε το βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στον εκτελεστικό Πρόεδρο του Οργανισμού Europa Nostra Καθηγητή Hermann Parzinger και στην Γενική Γραμματέα Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, τιμώντας την προσφορά του πανευρωπαϊκού οργανισμού στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Σε αυτή την Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να έχει κεντρικό ρόλο, όπως πάντοτε είχε και πάντοτε θα έχει – όχι απλώς ως μέλος της Ένωσης, αλλά ως αφετηρία της ίδιας της ευρωπαϊκής ιδέας. Η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται- πηγάζει από την Αρχαία Ελλάδα. Και μιας και βραβεύουμε έναν θεματοφύλακα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να μη λησμονούμε ότι ο διάλογος, η σύνθεση απόψεων και η ενότητα στόχων είναι τα μέσα που θα μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλέστερο μέλλον. ‘’Τα αντικειμενικά μέτρα του ωραίου, του αγαθού και της αλήθειας’’, που σύμφωνα με τον Π. Κανελλόπουλο έδωσε στο νεότερο δυτικό κόσμο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, είναι η σταθερή και αλάνθαστη πυξίδα μας προς το μέλλον», υπογράμμισε ο ΠτΔ, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή της απονομής που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο της Ροτόντας, παρουσία του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ Σταύρου Ανδρεάδη και του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Herman Van Rompuy (Χέρμαν Φαν Ρομπέι).

Φωτογραφία: Intime

Ο ΠτΔ επισήμανε ότι το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» που αποσκοπεί να αναδείξει και να επιβραβεύσει ξεχωριστές προσωπικότητες και πρωτοβουλίες από τον χώρο της τέχνης, της επιστήμης, της παιδείας, της επιχειρηματικότητας, του αθλητισμού, της ανθρωπιστικής δράσης «δεν αναδεικνύει μόνο την αριστεία σε έναν συγκεκριμένο τομέα», αλλά και «επιβραβεύει την προώθηση διαχρονικών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αξιών, όπως ο ανθρωπισμός , η αλληλεγγύη, η αλληλοκατανόηση, αξίες ιδιαίτερα πολύτιμες κατά την τρέχουσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ένοπλες συγκρούσεις, αστάθεια και αβεβαιότητα, καθώς και αμφισβήτηση της πολυμέρειας, του διεθνούς δικαίου και της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας όπως οικοδομήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Απαραίτητες οι γέφυρες διαλόγου που θα υπερβούν τις αντιθέσεις»

«Σε αυτή την εποχή είναι απαραίτητες οι γέφυρες διαλόγου, συνεργασίας και ενότητας που θα υπερβούν τις αντιθέσεις και θα αποδείξουν ότι οι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώπους, τους λαούς και τις χώρες είναι περισσότερες από τις διαφορές που τους χωρίζουν», τόνισε, συγχαίροντας τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Θεοφανώ, Σταύρο Ανδρεάδη, που «το 2019 ανέλαβε με άξιους συνεργάτες την πρωτοβουλία αυτή, με όραμα την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μέσω της ανάδειξης των κοινών πολιτισμικών και ιστορικών καταβολών τους», καθώς και τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. Herman Van Rompuy και τα μέλη της «για τις πάντα αξιόλογες εισηγήσεις τους ως προς τους προτεινόμενους βραβευόμενους».

Φωτογραφία: Intime

Αναφερόμενος στο έργο της Europa Nostra, στην οποία το Ίδρυμα Θεοφανώ, αποφάσισε να απονείμει το φετινό βραβείο, ο ΠτΔ είπε ότι η οργάνωση «αποτελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο MKO και φορέων στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού στην Ευρώπη, συμβάλει, εδώ και έξι δεκαετίες (από το 1963), στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας».

«Εκατοντάδες οργανώσεις από 47 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στην πανευρωπαϊκή αυτή πολιτιστική ομοσπονδία με κοινό στόχο τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Στη χώρα μας, η Europa Nostra έχει αναπτύξει πολυποίκιλη δραστηριότητα. Σε στενή συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς προωθεί δράσεις που συμβάλουν στη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, μέσω έργων αναστήλωσης ιστορικών κτιρίων, προστασίας τοπίων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, η σημασία του έργου της οργάνωσης βαίνει πέραν της πολιτιστικής διάστασης, καθώς επιτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, προωθώντας και ενισχύοντας την παιδεία, την κοινωνική συνοχή, τον τουρισμό και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», πρόσθεσε.

Στάθηκε, δε, ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία της Europa Nostra «Τα 7 πιο επαπειλούμενα» («7 Most Endangered”) που αποσκοπεί στην ανάδειξη μνημείων, έργων ή τοπίων που βρίσκονται σε κίνδυνο είτε να αλλοιωθούν, είτε και να χαθούν. Στο εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί φέτος η Καστρο-πολιτεία της Μονεμβασιάς, ενώ κατά το παρελθόν είχαν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, νησιά του Αιγαίου (Σίφνος, Σέριφος, Φολέγανδρος), η παλιά πόλη της Καστοριάς και ο Κάμπος της Χίου.

«Το πολυετές και πολυσχιδές έργο της Europa Nostra δεν συμβάλει μόνο στην προστασία των μνημείων, των κτιρίων, των έργων τέχνης και των φυσικών τοπίων που συνθέτουν τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα υπερασπίζεται -μέσω αυτής- και τις άυλες αξίες της συνεργασίας, της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, της αλληλεγγύης της ανεκτικότητας, αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης», συνέχισε ο κ. Τασούλας, εκφράζοντας θερμά συγχαρητήρια στον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Europa Nostra, Καθ. Δρ. Hermann Parzinger, και τη Γενική Γραμματέα, και Sneška Quaedvlieg-Mihailović που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβουν το βραβείο για την προσφορά της οργάνωσης «στη διαφύλαξη των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, αλλά και για την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης που μπορεί να αποτελέσει στέρεο θεμέλιο για την περαιτέρω ενδυνάμωση και εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών».

Το φετινό Βραβείο -το έκτο που απονεμήθηκε- τιμά την εξαιρετική συμβολή της EUROPA NOSTRA στη διαφύλαξη και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για περισσότερα από 60 χρόνια, η «Φωνή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών» για την πολιτιστική κληρονομιά, εργάζεται αδιάλειπτα για την ενίσχυση των κοινών αξιών και της πολιτιστικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αποτελεί το σημαντικότερο δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, και μέσα από το έργο της, το Ίδρυμα Θεοφανώ αναγνωρίζει τον ρόλο και τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατήρησης και της ανάδειξής της, ως σημείο αναφοράς και δύναμης της σύγχρονης Ευρώπης απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ