ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: “Ο Ηλίθιος του Ντοστογιέφσκι” απόψε στο Θέατρο Αυλαία

|
THESTIVAL TEAM

Η παράσταση “Ο Ηλίθιος του Ντοστογιέσκι” έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αυλαία. Το έργο που συγκίνησε το κοινό σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα συνεχίζει. Έτσι που το σμιλεύουν μαζί ο ήρωας κι οι θεατές κάθε βράδυ. Με γέλια, με δάκρυα, με όνειρα, με αγκαλιές.

Ένας Ηλίθιος σημερινός, αληθινός, που ζει ανάμεσά μας κι ασκείται καθημερινά να εκφράζεται με ορθό λόγο και ν’ αγαπάει άνευ όρων. Και μπορείς να τον καλέσεις κι εσύ.

Να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα, να συμφιλιώσει μια σχέση, να λύσετε έναν κόμπο, να στοχαστείτε, να ασκηθείτε μαζί. Στα αστεία, στα σοβαρά, στα δύσκολα, στα ωραία.

Να γίνει ο προβληματολόγος σου, που λέγαμε παιδιά. Στην ασκητική του πώς να γίνουμε Ηλίθιοι του Ντοστογιέφσκι.

Και να μάθουμε να ζούμε πιο ελεύθεροι και αγαθοί μαζί.

Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα πλάσματα, όλες οι ψυχές. Αφού αυτό είναι το νόημα. Η ευτυχία στη συνύπαρξη. Ή ό,τι θες.

Κι ο Ηλίθιος αυτός ζει κι αναπνέει κανονικά, δύο χρόνια και βάλε, σαν από πάντα, 24/7. Προσφέρει την ποίηση, τις γνώσεις, τον μόχθο και τους στοχασμούς του.

Εργάζεται ως καλλιτέχνης, παιδαγωγός, προπονητής, κασκαντέρ, ανιματέρ, συμφιλιωτής. Ή ό,τι χρειαστείς. Είναι ένας συνοδοιπόρος. Ένας φίλος σου από το μέλλον, άνευ όρων.

Γνωρίζεται με όλο τον κόσμο στον ενικό, κάνει κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις σε καταστάσεις, από λαμπερά βραβεία και χορηγούμενες εκδηλώσεις μέχρι δίκες για την καταδυνάστευση της φύσης, της χώρας, της ζωής. Να βρει το δίκαιο φωνή και λογική. Με κοστούμι ή με παντόφλες ή με γαλότσες ή όπως χρειαστεί.

Και κάπως έτσι ο Ηλίθιος αυτός δίνει το τηλέφωνό του χωρίς δεύτερη σκέψη, με πίστη και υπομονή. Κι όσα υπόσχεται τα πραγματοποιεί.

Και να θυμάστε, Ηλίθιο τον έλεγαν οι άλλοι.

Ο Νικόλας Ανδρουλάκης μας καλεί σε μιαν αέναη παράσταση πραγματικότητας που ξεκινάει ως διάλεξη, σαν ένα παράξενο χωριάτικο TEDx των αρχών της δεκαετίας του ’90 και εξελίσσεται κάθε βραδιά σε μια προσωπική κατάθεση ψυχής, σε ένα εξομολογητικό σάλτο μορτάλε, μέχρι να λιώσει σαν κερί και να αναστηθεί, έτσι που βαθαίνει κι ανοίγει η ψυχή. Μες απ’ τα σκοτάδια, προς το φως κάθε μας ρόλου, κάθε χαρακτήρα.

Έτσι που γράφουμε εαυτό. Κάθε μέρα, λίγο λίγο, απ’ την αρχή.

Στην πρώτη καθ’ ολοκληρίαν εφαρμογή της μεθόδου της καλλιτεχνικής ομάδας Ντουέντε, όπως εξελίσσεται τα τελευταία έξι χρόνια, φιλοσοφικά, δραματουργικά, ερμηνευτικά. Σε μια performance που ενώνει το ψυχόδραμα, το θέατρο ντοκουμέντο, την επινόηση, τον αυτοσχεδιασμό, σε μιαν αέναη θεατρική πραγματικότητα. Μετουσιώνοντας έτσι τον ήρωα, από σκηνικό χαρακτήρα, σε ρόλο ζωής.

Παρακολουθήστε το ζωντανό ημερολόγιο του Ηλίθιου όπως ανακαλύπτει το TikTok, σαν εξωγήινος μες στον χαμό εκεί, @the_idiot_of_dostoyevsky

Πληροφορίες:

Δραματουργία – σκηνοθεσία: Νικόλας Ανδρουλάκης
Στη σκηνή 120 λεπτά
Και συνέχεια πριν και μετά
Για το έργο αυτό βοήθησαν αληθινά όλοι οι συνεργάτες κι οι συνοδοιπόροι της ζωής του Ηλίθιου
Την παράσταση την ερμηνεύουμε ήδη όλοι μαζί
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, Τετάρτη 5 και Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Στις 21:00
Εισιτήρια: 18 ευρώ κανονικό, 14 ευρώ μειωμένο
Προπώληση: Ταμείο θεάτρου Αυλαία και στο ticketservices.gr

Θεσσαλονίκη

