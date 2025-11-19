MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Βρύζας παρουσιάζει τραγούδια του και συζητάει με το κοινό στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο – Ελεύθερη είσοδος

|
THESTIVAL TEAM

Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ο Γιάννης Βρύζας παρουσιάζει τραγούδια του (και συζητάει με το κοινό)» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο θέατρο (1ος όροφος, Γ. Βαφόπουλου 3).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί μια επιλογή τραγουδιών και συνθέσεων του Γιάννη Βρύζα, που ηχογραφήθηκαν από κορυφαίους συντελεστές, όπως οι: Αγάθων, Κώστας Πρατσινάκης, Γιώργος Μπαγιώκης, Χρήστος Χαλκιάς, Μιχ. Λ. Κωνσταντινίδης, Μέλα Γεροφώτη κ.ά., αλλά και μουσικούς όπως οι: Κώστας Χανής, Κυρ. Γκουβέντας, Θανάσης Μπιλιλής, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Ross Daly, Δημ. Μυστακίδης, Αβραάμ Παπαϊωάννου, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Eduardo García, Θάνος Σταυρίδης, κ.ά.

Συμμετέχουν επί σκηνής οι:

Κώστας Πρατσινάκης & Μάκης Αϊβάζογλου (τραγούδι)
Γρηγόρης Τσάτσος (κιθάρα, τραγούδι)
Δημ. Κωνσταντόπουλος (κιθάρα)
Αλέξ. Δημητριάδης (βιολί)
Δέσπ. Καλανταρίδου (φλάουτο)
Γιάννης Κολοβός (κοντραμπάσο)
Γιάννης Βρύζας (λαούτο, φωνή)

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: Βαριές ευθύνες Τυχεροπούλου στη λάθος πληρωμή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κακλαμάνης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα γέφυρα ζωής για μεταφορά ανήλικου – Από Αντιγονιδών στο Ιπποκράτειο σε 4 λεπτά, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 30χρονου στον Δενδροπόταμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ομιλία Χρυσοχοΐδη σήμερα σε εκδήλωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη για την ενδοοικογενειακή βία

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Επιστήμονες ανακαλύπτουν πρωτεΐνη που θεραπεύει επίμονες πληγές