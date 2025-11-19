Θεσσαλονίκη: Ο Γιάννης Βρύζας παρουσιάζει τραγούδια του και συζητάει με το κοινό στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο – Ελεύθερη είσοδος

Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Ο Γιάννης Βρύζας παρουσιάζει τραγούδια του (και συζητάει με το κοινό)» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο θέατρο (1ος όροφος, Γ. Βαφόπουλου 3).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί μια επιλογή τραγουδιών και συνθέσεων του Γιάννη Βρύζα, που ηχογραφήθηκαν από κορυφαίους συντελεστές, όπως οι: Αγάθων, Κώστας Πρατσινάκης, Γιώργος Μπαγιώκης, Χρήστος Χαλκιάς, Μιχ. Λ. Κωνσταντινίδης, Μέλα Γεροφώτη κ.ά., αλλά και μουσικούς όπως οι: Κώστας Χανής, Κυρ. Γκουβέντας, Θανάσης Μπιλιλής, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Ross Daly, Δημ. Μυστακίδης, Αβραάμ Παπαϊωάννου, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Eduardo García, Θάνος Σταυρίδης, κ.ά.

Συμμετέχουν επί σκηνής οι:

Κώστας Πρατσινάκης & Μάκης Αϊβάζογλου (τραγούδι)

Γρηγόρης Τσάτσος (κιθάρα, τραγούδι)

Δημ. Κωνσταντόπουλος (κιθάρα)

Αλέξ. Δημητριάδης (βιολί)

Δέσπ. Καλανταρίδου (φλάουτο)

Γιάννης Κολοβός (κοντραμπάσο)

Γιάννης Βρύζας (λαούτο, φωνή)

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.