Θεσσαλονίκη: “Ο Φιάκας” του Δημοσένη Μισιτζή από σήμερα στο ArtboxFargani

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και τα συνεχόμενα sold out, η κωμωδία της χρονιάς «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή που μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει πάνω από 10.000 θεατές, σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου και με τους Οδυσσέα Σταμούλη στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα και Δημήτρη Μυλωνά στο ρόλο του παμπόνηρου υπηρέτη του, Γιάννη, έρχεται από τις 23 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο ArtboxFargani.

Μια ξεκαρδιστική, διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια με μειωμένο εισιτήριο για τα παιδιά. Mε παραδοσιακά τραγούδια της εποχής και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής επί σκηνής καθώς και του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Σπυρόπουλου, γιού και άξιου συνεχιστή του «εθνικού καραγκιοζοπαίχτη» Θανάση Σπυρόπουλου.

«Ο Φιάκας» είναι σύγχρονος, αστείος, ξεκαρδιστικός και γεμάτος απρόβλεπτες στιγμές στις οποίες οι θεατές κατά τη διάρκεια της παράστασης συνομιλούν με τους ήρωες του έργου, ανεβαίνουν επί σκηνής και βρίσκονται μπλεγμένοι στην πλοκή της ιστορίας.

Σας περιμένουμε στο ξέφρενο γλέντι του Φιάκα για να γελάσουμε με την καρδιά μας!

Η υπόθεση

Στην Κωνσταντινούπολη του 1870 ο Χαρίλαος Πλουτίδης ή Χαράλαμπος Πεταλούδης ή Φιάκας,ένας απατεώνας καταχρεωμένος και κυνηγημένος από δανειστές κι εμπόρους, υποδύεται τον γόνο πλούσιας οικογένειας για να κερδίσει την Ευανθία και να καρπωθεί την προίκα της. Η Ευανθία συνεπαρμένη από τα μυθιστορήματα της εποχής και γοητευμένη από τους φανταστικούς τίτλους ευγενείας του αγαπημένου της, πέφτει εύκολα στην παγίδα του. Οι ξεκαρδιστικές καταστάσεις κορυφώνονται όταν με τον κίνδυνο ότι η ταυτότητα του θα αποκαλυφθεί, ο Φιάκας υποδύεται έναν Γερμανό Βαρόνο που βρίσκεται «incognito» στην Πόλη!

Το έργο

«Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή είναι μια σπαρταριστή κωμωδία ηθών γραμμένη σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γλώσσα όπου το τοπικό ιδίωμα της Κωνσταντινούπολης μπλέκεται με τη «λόγια γλώσσα» του 19ου αιώνα.

Ο συγγραφέας μάς μεταφέρει στα ήθη και τις μόδες της Πολίτικης κοινωνίας του 1870 και θίγει με σατυρική διάθεση και καυστικό τρόπο την υπερβολή και την ξενομανία της εποχής.

«Ο Φιάκας» πρωτοανέβηκε το 1870 στην Κωνσταντινούπολη κι έκτοτε είναι από τις πιο σημαντικές κι αγαπητές κωμωδίες του νεοελληνικού θεάτρου που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ανελλιπώς.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Πάνος Σκουρολιάκος

Σκηνικά – κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ουρανία Στυλιανού

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Γεωργία Αϊντίνη

Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua

Παίζουν:

Οδυσσέας Σταμούλης: Φιάκας

Δημήτρης Μυλωνάς: Γιάννης

Μαρία Μαυροματάκη: κοκόνα Φρόσω

Νάγια Μητσάκου: Ευανθία

Κώστας Σπυρόπουλος: Καζαμίας

Στην παράσταση συμμετέχει ζωντανά ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος. Βοηθοί στο μπερντέ, οι μαθητές της Ακαδημίας Θεάτρου Σκιών «Θανάσης Σπυρόπουλος».

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ilirjan Mehilli (βιολί)

Μανώλης Αρχοντούλης (κιθάρα)

Δείτε το trailer: https://youtu.be/BJyWJA00Ulk?is=hU9k7yiPIuC6hxDp

Τιμή εισιτηρίου: από 13€

Εισιτήρια προπωλούνται:

στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-fiakas/

και στο ταμείο του ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI

Τηλέφωνο επικοινωνίας θεάτρου: 2310 208 007 17:00 – 21:00

Τηλέφωνο ομαδικών κρατήσεων: 6972135591

E ιδικές τιμές για σχολεία – group

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

Email: apomixanis.theatro@gmail.com

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI Αγίου Παντελεήμονος 5, (Αρχή Ιασωνίδου, Καμάρα) Τηλ.: 2310 208 007

Έναρξη παραστάσεων: 23 Μαρτίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Μαρτίου στις 21:00

Δευτέρα 30 & Τρίτη 31 Μαρτίου στις 21:00

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Απριλίου στις 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου στις 19:00