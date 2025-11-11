Θεσσαλονίκη: Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά σήμερα και αύριο τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή με δύο μεγάλες συναυλίες

Ο Δήμος Καλαμαριάς τιμά δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Κουγιουμτζή, με ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει δύο συναυλίες υπό τον τίτλο « Μίκης Θεοδωράκης & Σταύρος Κουγιουμτζής: Βίοι Παράλληλοι», με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου του 2025, στις 20:00.

Κατά τη διάρκεια των συναυλιών θα ακουστούν ορισμένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των δύο δημιουργών, ενώ θα προβληθεί σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, αποτυπώνοντας τη σχέση αλληλοεκτίμησης ανάμεσά τους, μέσα από μαρτυρίες, φωτογραφίες και κοινές στιγμές από το προσωπικό και καλλιτεχνικό τους αρχείο.

Την επιμέλεια των κειμένων, του οπτικοακουστικού υλικού και την παρουσίαση θα έχει ο ερευνητής της ελληνικής μουσικής και συγγραφέας Θανάσης Γιώγλου, εργαζόμενος του Δήμου Καλαμαριάς, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια, τις ενορχηστρώσεις και τη διεύθυνση της ορχήστρας υπογράφει ο συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς Χρήστος Βερνάρδος.

Θα τραγουδήσουν ο Ανδρέας Καρακότας και η Δήμητρα Αντωνακούδη, συνοδεία της Ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς.

Στην πρώτη συναυλία, θα τιμηθεί ο στιχουργός του τραγουδιού του Σταύρου Κουγιουμτζή «Καλαμαριά, Καλαμαριά λεβέντες μεγαλώνεις», Θανάσης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αγωνιστής της δημοκρατίας.

Το αφιέρωμα αποτελεί φόρο τιμής σε δύο εμβληματικούς δημιουργούς που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ιστορία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με αριθμημένα δελτία εισόδου που θα δοθούν από το Τμήμα Πολιτισμού & Τεχνών. Τηλ. 2313314576, -580.