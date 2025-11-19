Θεσσαλονίκη: Νέος κύκλος θεατρικών παραστάσεων για το “Σλάντεκ”

Η επιτυχημένη παράσταση Σλάντεκ της θεατρικής ομάδας Ars Moriendi επιστρέφει στη θεατρική σκηνή του Goethe-Institut Thessaloniki.

Μετά από έναν επιτυχημένο διπλό κύκλο παραστάσεων, η Εταιρεία Θεάτρου Ars Moriendi επιστρέφει με το πολιτικό δράμα Σλάντεκ του Αυστρο-Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Έντεν φον Χόρβατ, το οποίο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπως την απεργάζεται ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός». Η παράσταση ανεβαίνει και πάλι στο Goethe Institut Thessaloniki για οκτώ μόνο παραστάσεις από 1 έως 23 Δεκεμβρίου, σε μετάφραση Γιώργου-Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Θάνου Νίκα.

Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ακραίες πολιτικές ομάδες, όπως το Ναζιστικό Κόμμα, να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών.

Στο Σλάντεκ βλέπουμε πώς οι κοινωνικές συνθήκες οδηγούν τους «μικρούς» ανθρώπους σε πράξεις απελπισίας και ωμής βίας, ανοίγοντας το δρόμο σε δικτάτορες και φασίστες που εξοντώνουν όποιον στέκεται εμπόδιο στο διάβα τους: γυναίκες, ομοφυλόφιλους, Εβραίους, κομμουνιστές, δημοκράτες.

Το έργο προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Ο γερμανικός φασισμός της δεκαετίας του 1920 και του 1930 δεν υπάρχει πια, αλλά η Ιστορία σήμερα δημιουργεί ομοιότητες που μας καλούν να μην εφησυχάζουμε.

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, η φτωχοποίηση της γλώσσας, οι γυναικοκτονίες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο τηλεοπτικός και ο διαδικτυακός λαϊκισμός: Αυτός είναι ο Αιώνιος Φασισμός, όπως τον ονομάζει ο Ουμπέρτο Έκο, που τρέφεται από τον φυσικό φόβο της διαφορετικότητας, από τα συναισθήματα ταπείνωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, από την αρχέτυπη ανάγκη μας να είμαστε ήρωες στην πεζή μας ζωή.

«Ο ήρωας», όμως, «του Αιώνιου Φασισμού ανυπομονεί να πεθάνει» και «Στην ανυπομονησία του αυτή συνήθως στέλνει στο θάνατο άλλους ανθρώπους» (Ουμπέρτο Έκο). Αυτή είναι η ιστορία του Σλάντεκ και των συντρόφων του στο ομώνυμο έργο.

Πληροφορίες παραστάσεων

Παραστάσεις: Από 1 έως 23 Δεκεμβρίου 2025

κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:30

Τοποθεσία: Goethe-Institut Thessaloniki

Βασ. Όλγας 66, 54642 Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 80’

Τιμές εισιτηρίων: ⬞ 15€ Κανονικό

⬞ 12€ Μειωμένο (ΑμεΑ, φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι)

⬞ 10€ Ατέλεια

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/odon-von-horvath-sladek/

Η παράσταση «Σλάντεκ» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Goethe-Institut Thessaloniki.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Γιώργος-Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας

Δραματουργία: Πηνελόπη Χατζηδημητρίου

Σκηνικός Χώρος – Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ

Ερμηνεύουν: Βύρων Αναγνωστόπουλος, Πάνος Αναγνωστόπουλος, Δανάη Κλάδη, Αλέξης Κότσυφας, Ευγενία Κουζέλη, Θέμης Σουφτάς

Γραφιστική Επιμέλεια: Χρύσα Νίκα

Επικοινωνία & Social Media: Λ. Μπουρτσάλα, Δ. Δάγκαλης

Παραγωγή: Ars Moriendi Theater Group